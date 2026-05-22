El Gobierno de Javier Milei envía al Congreso cuatro proyectos de ley: los detalles de las nuevas reformas

El gobierno de Javier Milei anunció que enviará en las próximas horas al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley que forman parte de un paquete de reformas que pretenden aplicar de cara a los próximos meses.



“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Súper RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal”, remarcó Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en su cuenta de X.



El Súper RIGI es el proyecto central del paquete económico que enviará el gobierno de Milei. La iniciativa apunta a ampliar los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y a captar capitales para sectores estratégicos que el Ejecutivo considera de nueva generación. En ese sentido, apuntan a que se profundice la inversión en áreas como inteligencia artificial, data centers, autos eléctricos, infraestructura nuclear, defensa, cadena de valor del litio, refinamiento y laminado de cobre, uranio, fertilizantes, paneles solares y turbinas eólicas.



En ese sentido, la Ley de Lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Estado y a establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresarias, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas.



Asimismo, el proyecto de etiquetado frontal abre una discusión sensible con la industria alimenticia y con sectores sanitarios. La ley vigente obliga a advertir en los envases sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. No obstante, el Gobierno impulsa cambios con el argumento de reducir costos regulatorios y adaptar el esquema a criterios regionales.



Finalmente, la ley de ludopatía retoma el debate por las apuestas online, especialmente entre menores de edad. La preocupación en Casa Rosada se concentra en el crecimiento de las plataformas digitales de juego, la publicidad en redes sociales y el acceso de adolescentes a sistemas de apuestas prohibidas hasta los 18 años.