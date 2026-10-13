El Gobierno trabaja sin cambios en la agenda

El día después de que el papa León XIV anunciara que se someterá a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, en el Gobierno siguen de cerca la evolución de su salud y trabajan, por ahora, sin cambios en la agenda de la visita prevista para el 8 de noviembre.

“Al momento sigue todo igual. Todas las semanas tenemos reuniones”, precisó una fuente que participa de los intercambios que coordina la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Igual, el presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno está dispuesto a reprogramar la visita del papa León XIV a la Argentina si la recuperación de la intervención quirúrgica a la que será sometido hoy obliga a modificar su agenda.

“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó Milei al ser consultado sobre la salud del Pontífice.

El pasado domingo, la noticia comunicada por el Sumo Pontífice a través de su cuenta de X sorprendió a varios, luego de que León XIV revelara que se operaría para extirpar un nódulo pulmonar detectado en fase temprana.

Tras el anuncio, Milei le deseó una pronta recuperación y le hizo llegar sus mejores deseos para la operación.

Sin embargo, hasta entonces, los representantes del Poder Ejecutivo Nacional mantienen el esquema inicial por lo que sobre el cierre de esta semana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encargará de supervisar los dispositivos de seguridad desplegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita.

Asimismo, también habrá reuniones virtuales para coordinar el área de comunicación de las distintas actividades que su Santidad protagonizará en las dos provincias y la capital federal.

En Casa Rosada se esfuerzan en destacar la sintonía con la Confederación Episcopal, que presidente monseñor Marcelo Daniel Colombo, al que diferencian de los cuestionamientos que acumulan contra el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva.

En el oficialismo sostienen que las críticas de García Cuerva responden a una mensaje político que aspira a dar y lo ubican en línea con el discurso opositor. “Cuerva aprovecha cualquier situación para bajar un mensaje más político. Todo el tiempo está buscando diferenciarse y ser funcional al discurso de la oposición”, arremetieron desde la mesa política.

No obstante, precisan que la tensión no pasará de una diferenciación y garantizan que la buena predisposición se mantendrá hasta la visita. “Es como si organizásemos la Navidad y nos peleáramos un día antes. No podemos dar la imagen de que no tenemos la suficiente madurez para dejar los temas de lado”, plantearon desde Balcarce 50.

Milei destacó la importancia de la visita tanto desde el punto de vista religioso como institucional.