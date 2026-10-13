El Papa, al quirófano: le extirpan el nódulo del pulmón

El papa León XIV será operado este martes en el Policlínico Gemelli -el más grande de Roma- para extirparle un nódulo localizado de un pulmón, según informó confirmó el Vaticano.

La noticia de la operación se conoció este domingo, y sorprendió, cuando la dio a conocer el propio Sumo Pontífice, quien tiene programado el próximo mes un viaje a la Argentina y otros países de América del Sur para noviembre. La visita seguiría en pie aunque dependerá de su recuperación y los resultados de la biopsia.

El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, según precisan las informaciones procedentes de Roma, reflejadas, por ejemplo, por ANSA.

“El Papa continúa con sus actividades programadas para hoy”, informó ayer temprano el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El problema de salud de León XIV no fue obstáculo para que el religioso pudiese continuar atendiendo su agenda.

La actividad papal fue intensa por la mañana, con una jornada que incluyó audiencias matinales, aunque sin compromisos oficiales para la tarde.

UN MENSAJE SOBRE LA VISITA

De hecho, León XIV recibió en El Vaticano al arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, y le confirmó su deseo de visitar el país a pesar de la intervención quirúrgica: “Nos vemos pronto en la Argentina”, expresó el Sumo Pontífice.

Durante el encuentro, en el que ratificó su voluntad de llevar a cabo el viaje hacia América, dialogaron sobre la Universidad Católica de Cuyo, la pastoral juvenil y la situación social que atraviesa nuestro país, según dejó trascender Lozano.

Posteriormente, le contó sobre su intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparán un nódulo detectado en fase inicial, un procedimiento que, según trascendió, contará, al menos, con una semana de internación.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista desde el 8 hasta el 11 de noviembre y espera permanecer cuatro días entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján, la localidad bonaerense de Claypole y la provincia de Córdoba.

Durante la operación se le extirpará un “nódulo circunscrito en el pulmón detectado en recientes revisiones”, tal y como afirmó el propio León XVI

El Vaticano recordó que sigue vigente la indicación dada por el portavoz del Vaticano sobre la duración de la estancia hospitalaria postoperatoria, prevista en principio en “aproximadamente una semana”.

En tanto, continuaban en El Vaticano los trabajos relativos a “Amoris Laetitia”, con la participación de obispos de todo el mundo.

La misa del miércoles 14 de octubre que marca la clausura del encuentro sobre “Amoris Laetitia” y que originalmente iba a ser celebrada por el Papa, será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Tras la hospitalización del Pontífice, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció asimismo que el Papa, como es lógico, no asistirá este martes a la entrega de la “Medalla de la Sostenibilidad” en Castel Gandolfo, un acto que estaba previsto para las 17.

LA INTERVENCIÓN

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (aproximadamente 1,2 pulgadas) de diámetro. A veces se detecta en una tomografía computarizada realizada para investigar otro problema, como un traumatismo o una infección pulmonar, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Los expertos señalan que el nódulo podría ser benigno o maligno y que es importante una evaluación rápida.

Si el nódulo es canceroso y se extirpa en una etapa temprana, el pronóstico es “excelente”, y la cirugía por sí sola puede ser un tratamiento suficiente, afirmó el doctor Stephen Liu, experto en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de Georgetown.

León, de 71 años, es considerado por lo demás sano y en buena forma física, dos factores positivos para su recuperación. Comentó que el nódulo fue descubierto durante “pruebas médicas recientes”, y el Vaticano indicó ayer que ningún problema de salud en particular motivó el chequeo, al describirlo como “de rutina”.

El papa será atendido en el hospital Gemelli de Roma, conocido formalmente como el Policlínico Agostino Gemelli, un hospital universitario católico sin fines de lucro que forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. El centro cuenta con un apartamento especial para pontífices en el décimo piso que incluye una capilla privada. El predecesor inmediato de León, el papa Francisco, fue tratado allí antes de su muerte en mayo de 2025 durante una larga enfermedad provocada por una crisis respiratoria.

El papa Juan Pablo II pasó tanto tiempo en el Gemelli que lo llamó “Vaticano III”, después del propio Vaticano y de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.

León tiene varias actividades programadas esta semana, pero el Vaticano canceló el lunes todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El Vaticano no tiene normas específicas que regulen quién asume si un líder de la Iglesia queda incapacitado.

Incluso inconsciente durante la cirugía, León sigue siendo papa y conserva su autoridad.