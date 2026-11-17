El oficialismo buscará firmar hoy el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 y preparar así el terreno para sesionar en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, abrirá sus puertas a las 16 con el objetivo expreso de pasar a la firma: La Libertad Avanza llega con una base de acuerdos que le permitiría obtener el despacho de la mayoría con comodidad.

No hay más margen de tiempo ya que el artículo 106 del reglamento establece que se puede dictaminar como máximo el 20 de noviembre dentro del período de sesiones ordinarias.

Hacia fines de la semana pasada, el oficialismo logró arrimar posiciones con el PRO al acordar la incorporación al proyecto de las prórrogas de las leyes de autopartismo, con beneficios fiscales para empresas que produzcan autopartes en el país.

El jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, también celebró la aprobación de la solicitud de endeudamiento del Gobierno porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y los avances en las conversaciones para el pago de la deuda por coparticipación con la ciudad de Buenos Aires.

Discapacidad, financiamiento universitario y más

También estaría garantizado el compromiso de otorgar financiamiento a la nueva Ley de Discapacidad, cuya aprobación final se encuentra en compás de espera en el Senado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, resiste casi en soledad en el Gabinete: en el Gobierno saben que no pueden jugar con fuego y que si se vuelve a demorar el tema de Discapacidad, se pueda derrumbar la ley como un castillo de naipes.

Un punto que seguirá negociándose con los gobernadores tiene que ver con la presión de las provincias para bajar el impuesto a los combustibles líquidos. Según coinciden en las provincias, la recaudación que la Nación obtiene por este tributo no se está destinando al objetivo por el cual fue creado, que es el mantenimiento de rutas.

Por otro lado, la rebaja del impuesto al huevo y sus derivados es un reclamo puntual del PRO.

Por su parte, los radicales apuntan al financiamiento universitario, ítem para el cual el Gobierno asignó $7.3 billones, una cifra lejana a los 11 billones que reclaman los rectores.

Según trascendió, el jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, firmará el dictamen del oficialismo con algunas disidencias parciales.

La incógnita sigue siendo lo que harán los dos representantes de Provincias Unidas, pero la decisión de este bloque (que no vota de manera unificada casi nunca) no importa tanto en esta instancia del dictamen, ya que el oficialismo tendría las firmas suficientes, como sí en el recinto, donde sí tendrá la fuerza de inclinar la balanza para un lado o para el otro.

Obras públicas y el pago de deudas para cubrir los déficts de las cajas jubilatorias de 13 provincias forman parte del menú de la negociación política con los gobernadores.

Por otra parte, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, exigen que se avance con el debate de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado en Diputados por reclamos de legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa para proteger al entramado de pymes locales frente a la competencia de las grandes productoras cordobesas y santafesinas.