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El itenerario en nuestro país

Por Redacción

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; su agenda incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole y, ese mismo día a las 11:30hs., llevará a cabo una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba para dar una misa a las 10hs. en la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo.

Durante su último dia, visitará la cárcel de Devoto y realizará la misa de cierre en la Basílica de Luján; cerca de las 14hs. partirá rumbo a Lima, Perú -escala final de la gira-, desde el Aeropuerto de Ezeiza.

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