El Papa León XIV en la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El papa León XIV visitó la cárcel de Devoto para iniciar su recorrido por el servicio penitenciario de la Capital Federal. Fue la primera actividad del cuarto día de la visita del Santo Padre a Argentina, para luego cerrar con otra multitudinaria misa en Luján.

Dentro del lugar, estuvo junto a 72 presos que permanecen en el establecimiento tras el traslado de gran parte de los prisioneros al penal de Marcos Paz. Durante la visita, que se extendió por unos 30 minutos, el Papa escuchó discursos de algunos de los reos y dijo: "Con la gracia de Dios, es posible pasar de oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza".

"Espero llevarme el mensaje de que una nueva vida es posible", destacó el Sumo pontífice y destacó que "la sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite; es como si fuese un defecto que hay que corregir y para lo que la vida nos da un abanico de posibilidades".

Frente a los presos León XIV agregó: "Aún cuando el humano se deshumaniza, una luz sigue brillando. La situación que atraviesan es un momento particular para reiniciar sus vidas".

"Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite", precisó y luego manifestó: "Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar".

En esa línea, León XIV enfatizó que el presidio también puede alojar procesos profundos de transformación: "La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera".

Además, el Papa dedicó un tramo de sus palabras a los allegados de los reclusos y a la centralidad del mensaje evangélico sobre el encierro: "Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación".

Finalmente, el Pontífice dejó un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad general, al sostener ante los su tarea representa "un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación", y concluyó recordando: "Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados".

La agenda de León XIV de este miércoles

El Papa llegó al penal perteneciente al Servicio Penitenciario Federal a las 8:00 y cerca de las 9 se traslada hacia Luján para encabezar la ceremonia religiosa a partir de las 10:00.

Ya a las 14:00, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza donde se irá del país rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.

En Luján lo esperaban miles de fieles desde la noche anterior, donde se concentraron en la Plaza Belgrano y alrededores. Se habilitaron los patios de la Basílica y la "Zona 0" por parte de las autoridades municipales.