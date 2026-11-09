El Papa León XIV habló en la cumbre interreligiosa: "Las religiones son un punto de encuentro"

Tras su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa León XIV continúa esta tarde con su agenda institucional en la sede de la Cancillería argentina. Después de las 17:30, el Pontífice lidera en el Palacio San Martín una histórica reunión interreligiosa e intercultural que reúne a más de un centenar de referentes de distintas confesiones, comunidades de pueblos originarios y autoridades del área de Culto de todo el país.

Durante su discurso, el Santo Pontífice hizo hincapié en la necesidad de tender puentes y fortalecer los lazos de cooperación social, en sintonía con las bases legadas por su antecesor, el papa Francisco. En primer lugar, expresó su alegría por compartir el espacio con líderes de diversas tradiciones religiosas, recordando la importancia de consolidar caminos comunes en la sociedad actual.

Como sucesor del apóstol Pedro, reafirmó la unidad del bautismo con las confesiones cristianas y, invocando las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ratificó el vínculo espiritual de la Iglesia con el pueblo de Israel y el sincero respeto por los valores presentes en las diferentes creencias.

Al valorar la composición demográfica e histórica del país, el Papa remarcó que "la identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, culturas, de religiones diferentes, formado por los pueblos originarios".

Por su parte, León XIV destacó la convivencia histórica de los distintos credos en el país al señalar: "Al principio fueron católicos, evangélicos y judíos, y después muchos más. Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas, en admirable simbiosis con las tradiciones locales. Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad".

En esa línea, el Sumo Pontífice reflexionó sobre el rol de la oración y el intercambio ecuménico en el presente: "Hoy, cada uno de nosotros actúa como testigo de un credo que elegimos vivir haciendo de él una mano tendida para compartir valores culturales y buenas obras. Nuestro intercambio tiene como base la escucha, que hace posible el conocimiento recíproco y nos permite reflexionar juntos sobre un gesto que realizamos cotidianamente. En todas las religiones rezamos, elevando a Dios nuestras voces".

Asimismo, advirtió sobre los desafíos de la modernidad: "Cuando hablamos a Dios, somos nosotros mismos quienes tomamos la palabra. La oración expresa, por tanto, lo que somos ante Dios. La dimensión religiosa es como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos. Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha".

En ese marco, el Papa propuso tres ejes fundamentales arraigados en la fe frente a las necesidades del mundo actual: "Quisiera considerar hoy con ustedes tres aspectos que emergen de las oraciones sinceras en las que cobran voz nuestras creencias, a saber, las religiones como guardianas de la dignidad humana, como expresiones de nuestra libertad y como lugares para cultivar la esperanza. Ante todo, cada religión atestigua esa necesidad. Todos nosotros somos anhelo de vida. Nuestros pulmones tienden al aire como la conciencia al bien. Cada día buscamos el agua como la verdad, necesitados de alimento como de justicia".

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