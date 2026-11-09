El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, se refirió al impacto del mensaje que dejó el papa León XIV durante sus primeras actividades en el país y pidió evitar que sus palabras sean utilizadas para alimentar disputas políticas o partidarias. El arzobispo sostuvo que el Pontífice busca transmitir un mensaje de fraternidad, esperanza y defensa de la dignidad humana, por encima de cualquier posicionamiento ideológico.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo consideró que las palabras del Papa representan “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio”. En ese sentido, explicó que León XIV no llegó al país para respaldar a un sector político ni para confrontar con el Gobierno, sino para convocar a los argentinos a construir una sociedad basada en el diálogo y el bien común.

“Él no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor”, remarcó el titular del Episcopado, quien pidió prestar atención al sentido pastoral de sus intervenciones y evitar interpretaciones que reduzcan el mensaje a una discusión entre oficialismo y oposición.

Colombo también destacó uno de los conceptos centrales que atravesaron las palabras del Santo Padre: la necesidad de asumir compromisos personales para construir una sociedad más solidaria. En particular, valoró la convocatoria a poner el servicio a los demás por encima de los intereses individuales, incluso cuando implique resignar tiempo, dinero, comodidad o proyectos personales.

Para el arzobispo, se trata de un mensaje que puede marcar el comienzo de una nueva etapa en los vínculos sociales. “Es un mensaje propiamente, lo diría hasta como fundacional de algún modo, de un tiempo nuevo que queremos habitar”, expresó.

Otro de los puntos sobre los que se pronunció fue la defensa de la vida, una de las cuestiones que también apareció en las intervenciones de León XIV. Colombo ratificó la posición histórica de la Iglesia católica y sostuvo que el cuidado de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, constituye un principio irrenunciable.

“Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”, afirmó. No obstante, aclaró que el Papa no buscó intervenir directamente en discusiones legislativas ni en los procesos políticos vinculados con esas cuestiones, sino reafirmar el valor de la vida desde una perspectiva pastoral.

El presidente de la Conferencia Episcopal también puso el foco en la preocupación del Pontífice por los jóvenes, especialmente ante problemáticas como el suicidio, la falta de expectativas y la emigración. Según explicó, León XIV ya había manifestado durante encuentros previos en Roma su intención de acercarles un mensaje de esperanza y hacerlos sentir protagonistas de la sociedad.

En esa misma línea, Colombo destacó la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Papa se encontró con personas con discapacidad. Para el arzobispo, más allá de las palabras, el valor de ese encuentro estuvo en el gesto de acercarse a quienes muchas veces no encuentran suficiente acompañamiento, protección y reconocimiento social.

Por último, Colombo relacionó el mensaje de León XIV con el legado de su antecesor, el papa Francisco. Consideró que existe una continuidad en la promoción de la fraternidad, la apertura y la acogida, aunque reconoció que el actual Pontífice imprime sus propios matices y prioridades.

“Francisco ha sido un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia, donde prima este concepto de fraternidad, de apertura, de acogida”, sostuvo. Y agregó que León XIV conoció de primera mano las preocupaciones pastorales de su antecesor y ahora las transmite “con su agenda, con sus acentos propios, pero no con menos entusiasmo y menos vigor”.