El peronismo apunta a la economía de Milei: Cristina, Massa, Kicillof y 3 gobernadores

En el peronismo crece la convicción de que el programa económico de Javier Milei ingresó en una “fase crítica”. Las inquietudes planteadas al Presidente durante su visita a Estados Unidos por una eventual recesión y sus posteriores cuestionamientos a la eficacia de los indicadores oficiales del Indec son interpretados dentro del PJ como señales de que el rumbo económico libertario no tiene la solidez que exhibe el Gobierno.

El diagnóstico ya aparece en las intervenciones de los legisladores de Unión por la Patria y en los discursos de Axel Kicillof, que llevó sus críticas hasta Nueva York. Sin embargo, en las conversaciones privadas que mantienen los principales dirigentes peronistas el análisis es todavía más duro.

Quienes se reúnen con Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111 y con Sergio Massa en sus oficinas de Retiro reciben de ambos una lectura centrada en la situación económica y sus consecuencias políticas. La expresidenta, además, continúa siguiendo de cerca el escenario económico pese a que dejó de difundir mensajes sobre estos temas a través de las redes sociales. Una muestra fue la reunión que mantuvo recientemente con Juan Manzur, exgobernador de Tucumán y exjefe de Gabinete del Frente de Todos.

Durante el encuentro, que se extendió durante varias horas, Cristina y Manzur conversaron principalmente sobre la evolución de la economía y su “impacto negativo” en las provincias. Pero la visita tuvo también un componente político. Manzur llegó a San José 1111 con encuestas en mano y buscó obtener una fotografía junto a la expresidenta que funcionara como señal de respaldo a su intención de competir por la gobernación de Tucumán el año próximo. Según esos sondeos, Cristina Kirchner mantiene una aceptación cercana al 50% en distintas provincias del norte argentino, especialmente en Tucumán.

El PJ busca disputar poder en las provincias

La estrategia comenzó a tomar forma durante la reunión del denominado Grupo de los 10, realizada el 12 de agosto en el hotel Emperador de Buenos Aires. Allí, los principales referentes del peronismo acordaron avanzar políticamente en las provincias cuyos gobernadores de origen peronista mantienen negociaciones y acuerdos con la Casa Rosada. En ese esquema aparece Tucumán, donde Manzur comenzó a instalarse como una alternativa frente a Osvaldo Jaldo, que pretende conseguir la reelección.

Catamarca constituye otro de los escenarios observados por el PJ. El gobernador Raúl Jalil mantuvo desde 2023 una relación de mayor sintonía con el gobierno de Milei que otros mandatarios peronistas. Frente a esa situación, el peronismo eligió a Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca y primo del exgobernador Ramón Saadi, como una figura para disputar el poder provincial.

En la oferta electoral nacional también aparece la posibilidad de que la exmandataria kirchnerista Lucía Corpacci sea candidata a senadora. De todos modos, dentro del peronismo todavía no está definido si la confrontación con los gobernadores será llevada hasta las últimas consecuencias. Pese a sus acuerdos con la Casa Rosada, en el PJ todavía consideran “compañeros” a los mandatarios de origen peronista.

“Jalil ya está levantando la bandera de rendición”, fue la definición de uno de los integrantes del Grupo de los 10, espacio al que se incorporaron Massa, Kicillof y Máximo Kirchner pese a sus diferencias, según da cuenta el diario La Nación. El vínculo con esos gobernadores también tiene una explicación parlamentaria: el peronismo necesitará los votos de esas provincias en el Congreso.

En ese escenario, Cristina mantiene una postura interna más abierta que la imagen de intransigencia que mostró durante sus años de mayor exposición pública. Un colaborador cercano de la expresidenta sostuvo que recibiría a cualquier dirigente que quisiera conversar con ella. “Recibiría a todo aquel que quiera charlar con ella. Si piden una reunión en San José 1111, que den por hecho que los recibe”, afirmó ante una consulta de LN sobre un eventual acercamiento de Jaldo y Jalil.

Gustavo Sáenz, el próximo gobernador bajo la lupa

El peronismo bonaerense también tiene en la mira a otro gobernador de origen justicialista: Gustavo Sáenz, de Salta. El mandatario fue compañero de fórmula de Sergio Massa en 2015, aunque actualmente mantiene una posición abiertamente antikirchnerista. De acuerdo con fuentes partidarias, después de los movimientos sobre Jaldo y Jalil, el próximo mensaje del PJ tendría como destinataria a la gobernación salteña.

El escenario tendrá un capítulo particular durante esta semana. Sáenz y Jalil viajarán a París en vuelos financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para participar de Argentina Week, un evento al que el Gobierno le asigna importancia dentro de su estrategia para atraer inversiones.

Los gobernadores de Salta y Catamarca, según el texto, no parecen dispuestos a retroceder frente a las presiones del peronismo para que se distancien de Milei. En los próximos días ambos compartirán con el Presidente una fotografía política de especial relevancia.

Massa pide evitar la ansiedad y hablar del impacto económico

Sergio Massa también analiza la situación económica en sus encuentros privados con dirigentes y militantes, aunque mantiene una estrategia más reservada que Kicillof. El exministro de Economía busca llevar las discusiones sobre las variables económicas al impacto concreto que tienen sobre la población. En una reciente charla con jóvenes del Frente Renovador, pidió ser “empáticos con los jubilados y discapacitados, con los endeudados y con los pibes que están precarizados y explotados en su laburo”.

Desde su entorno también respondieron a las críticas de Milei hacia Massa y hacia el exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein. Sobre este último, remarcaron que “hace tres años” que no forma parte de los equipos del Frente Renovador.

Massa, mientras tanto, transmite a sus interlocutores que las críticas al Gobierno deben evitar cualquier exceso. Considera que no hay que “sobregirarse” ni mostrarse “ansiosos”, porque todavía resta un año para el proceso electoral y para un eventual recambio presidencial.

Kicillof se posiciona como contrapunto de Milei

La estrategia de Axel Kicillof es diferente. El gobernador bonaerense convirtió sus cuestionamientos al programa económico de Milei en una posición pública y los llevó hasta Nueva York, donde afirmó que “no hay milagro en la Argentina” durante presentaciones realizadas en paralelo a las actividades del Presidente.

Kicillof es quien más claramente se ubicó como una contrafigura de Milei. Su condición de economista le permite plantear un modelo económico diametralmente opuesto al que impulsa el Gobierno nacional. El mandatario bonaerense incluso parece haber comenzado a delinear su posicionamiento electoral cuando afirmó: “pueden contar conmigo para el año que viene”. Su exposición contrasta con la cautela de Massa y, especialmente, con la estrategia de Cristina Kirchner, que evita intervenir directamente en el debate público y transmite sus posiciones a través de los dirigentes que la visitan.

Las diferentes estrategias dejan abierto uno de los principales interrogantes del peronismo: si sus principales referentes podrán confluir en un programa político común o si las diferencias terminarán resolviéndose mediante una interna.