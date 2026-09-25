El Presidente se reunió con Netanyahu en medio de la tensión con la ONU y hablaron de Malvinas

En el cierre de su gira de tres días por Nueva York, Estados Unidos, el presidente, Javier Milei, ratificó ayer su estrecha alianza con Israel al mantener una reunión bilateral a puertas cerradas con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El encuentro se produjo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se extendió por unos 20 minutos. Ocurrió en medio un clima de alta tensión diplomática en el foro multilateral, ya que poco antes de la reunión decenas de delegaciones y diplomáticos abandonaron masivamente el recinto de la Asamblea General cuando el líder israelí tomaba la palabra.

Tal como se pudo ver en la cuenta de X del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Netanyahu saludó a Milei en español -“amigo”, le dijo- y ambos líderes se fundieron en un abrazo antes de comenzar el encuentro.

“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, subrayó la oficina del premier en un posteo en X.

Antes el Presidente había calificado a Netanyahu como un “gran amigo” y dijo que, junto con Trump, “son los dos grandes héroes de la humanidad”.

Durante la charla, Milei estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En este sentido, Quirno confirmó que en el encuentro se abordó la cuestión Malvinas, aunque no trascendieron mayores detalles.