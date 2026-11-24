La Conferencia Episcopal Argentina (CEA)y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) reclamaron ayer al Senado de la Nación que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados y está próximo a perder estado parlamentario.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresó la CEA a través de una carta abierta dirigida a los legisladores.

En la misiva titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias que provoca el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y cuestionó la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

“Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado”, señalaron los obispos.

El documento, firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con las demás autoridades del organismo, sostuvo que la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

En tanto, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) reclamó al Senado el tratamiento urgente de la legislación destinada a prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea, sumándese al pedido formulado hoy por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para evitar que un proyecto aprobado por Diputados pierda estado parlamentario.

A través de una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, la organización evangélica manifestó su preocupación por el crecimiento de los juegos de azar en internet y sus consecuencias sobre la población, particularmente entre niños y adolescentes.