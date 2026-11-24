Monseñor Gustavo Carrara recibirá hoy en la sede del Arzobispado platense a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. El objetivo: conocer y dialogar sobre todos los proyectos de ley pendientes en esa Cámara de la Legislatura para combatir la ludopatía.

En el marco de un tenso debate que se desarrolla en las comisiones legislativas de la Cámara baja bonaerense para legislar sobre las apuestas online, el Arzobispo platense formuló una convocatoria formal a los legisladores como un “encuentro de trabajo y diálogo”, frente a la “profunda preocupación pastoral y social ante el avance de la ludopatía y las apuestas online”, la que definió como “una problemática de nuestra provincia”.

El llamado se da en sintonía con el reclamo de la Confederación Episcopal Argentina hacia los legisladores nacionales (ver aparte).

Tras la visita del Papa León XIV a la Argentina, la iglesia decidió meterse en la lucha contra la ludopatía infantil. Tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, lanzaron diversas convocatorias a los dirigentes políticos donde le pedirán que aborden la temática y sancionen las leyes correspondientes para combatirla.

En vísperas de la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense prevista para el miércoles, Carrara le envió una carta a todos los presidentes de bloque para que asistan a un encuentro, hoy a las 14.

En la carta, el Arzobispo advierte que la ludopatía es “una problemática que golpea con particular crudeza a niñas, niños y adolescentes y a las economías familiares de nuestra provincia”.

“En ese mismo espíritu de compromiso por el bien común, consideramos prioritario acompañar en estos momentos con un ámbito de escucha e intercambio plural con los representantes del pueblo bonaerense”, sentenciaron.

El arzobispo realizó la convocatoria para “conocer de manera directa el estado parlamentario y los alcances de las diversas propuestas legislativas presentadas en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires”.

La iniciativa que se debate en la Legislatura consta de establecer controles sobre la identidad de los jugadores, restricciones publicitarias, mecanismos para prevenir la ludopatía y mayores herramientas contra el juego clandestino.

El proyecto fue presentado por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, aunque avanzó con la emisión de tres dictámenes que deben ser tratados ahora en la comisión de Legislación General.