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Política y Economía

El riesgo país abre la semana con una leve suba

Se ubica en torno a los 840 puntos

Por Redacción

El Riesgo País de la Argentina subía este lunes y quedaba cerca de los 840 puntos, a raíz de una nueva caída de los bonos de la deuda pública en dólares de hasta 1%.

El índice que elabora el banco JP Morgan opera a 839 puntos básicos, lo que representa una suba de 7 unidades respecto del último cierre.

Los títulos argentinos abren la semana absorbiendo los shocks externos y la desconfianza de los inversores por la debilidad de la actividad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló hoy la coyuntura es producto del shock externo que produjo un aumento de la tasa de interés y un menor crecimiento a nivel mundial, al tiempo que aseguró que existe un fuerte componente político por temor al regreso del kirchnerismo.

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