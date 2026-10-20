El riesgo país recorta la suba después de superar los 700 puntos

El Riesgo País de la Argentina recortaba la suba inicial y este martes retrocedía por debajo de los 700 puntos, después de avanzar 35 puntos con relación al cierre de ayer.

El indicador, que elabora el banco JP Morgan, llegó a los 710 puntos básicos, el nivel más alto desde las elecciones legislativas de 2025, aunque luego bajó hasta las 685 unidades.

El viernes 24 de octubre había llegado a los 1.081 puntos y tras la victoria del oficialismo el domingo 27 se desplomó a 652.

Para esta nueva escalada confluyen la incertidumbre internacional y una situación interna más compleja desde el punto de vista político ante la falta de resultados del plan económico.

En el plano externo influye el rally del precio del petróleo que se ubicó en 111 dólares, que estimula una alza en los precios de la energía, que luego replican en la inflación, lo cual puede impulsar una nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos.

Los mercados se adelantan a este escenario y se desprenden de los bonos de los países emergentes, lo cual amplía la brecha de valor con el bono de referencia a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora rinde 5,15%. Al caer los bonos argentinos y seguir alta la cotización de referencia se produce el salto del riesgo país.