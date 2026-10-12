El Senado vuelve a la actividad para tratar Patentes y la Ley de Salud Mental

Con una agenda acotada, el Senado retomará esta semana la actividad parlamentaria con el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el avance de la reforma de la Ley de Salud Mental, mientras el Gobierno nacional continúa las negociaciones para reunir los consensos necesarios para debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tras dos semanas de parálisis, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará avanzar con el dictamen del acuerdo internacional sobre patentes y reactivar el debate sobre Salud Mental, en tanto que las conversaciones sobre la reforma electoral permanecen en manos de la Casa Rosada.

Durante la última semana, la única actividad fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser conducida por el misionero Carlos Arce, debido a que todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.

El jueves, a las 14, la Cámara Alta prevé debatir el tema patentes en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen sobre el acuerdo con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que establecen una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras del sector.

Por otro lado, Bullrich pretende anunciar esta semana el acuerdo alcanzado con ministros provinciales y bloques aliados sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que contempla cambios sustanciales en aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias y a los requisitos para disponerlas.

Según la propuesta en análisis, para disponer una internación involuntaria deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.

De este modo, el texto no establece que la evaluación deba quedar exclusivamente en manos de un psiquiatra.

El proyecto mantiene como criterio que este tipo de internaciones solo podrá realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Además, establece que el abordaje deberá adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

Otra de las modificaciones prevé la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como requisito vinculado al proceso de internación.

También se contempla la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, con el objetivo de coordinar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.

Adicciones

La reforma incorpora un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad.

En estos casos, la propuesta establece que la atención deberá estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.

A su vez, uno de los objetivos centrales del proyecto es incorporar las adicciones a las drogas de manera explícita dentro del abordaje de la salud mental, una modificación que forma parte de los principales cambios impulsados por el Gobierno nacional.