La economía manda y copa la agenda libertaria

Con un ojo mirando la agenda legislativa y con el otro puesto en la pretendida reelección del presidente, Javier Milei, el Gobierno comienza a discutir internamente los tiempos tiempos y condiciones de los acuerdos que deberá sellar con gobernadores para garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad para lo que resta del mandato.

Es en esa conversación donde la situación económica del país se hace ineludible y el programa libertario acumula cuestionamientos tanto externos e internos. Es en el marco de ese tira y afloje que el ministro de Economía, Luis Caputo, pide celeridad para cerrar los entendimientos con los 13 mandatarios provinciales aliados.

A esa postura se suma el jefe de Gabinete, Diego Santilli, producto de la tensión que le supone el desafío. Según sus cálculos, cada día que pasa complejiza el panorama, por lo que sobre el cierre de la semana pasada activó una nueva tanda de reuniones individuales con los mandatarios provinciales.

Sin embargo, los alfiles karinistas manejan otros tiempos. Creen que los plazos son un factor clave en la negociación y se muestran reticentes a declinar la posibilidad de crecer en el interior del país.

“La discusión es la de siempre. ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?”, ilustró una fuente legislativa.

En la misma línea, un integrante del reducido círculo planteó: “Somos los más ansiosos en querer cerrar y en tener la foto. Ahora, esperamos ver que la economía funcione”.

Hay quienes insisten en la necesidad por sostener la división de tareas y en ese esquema le atribuyen al ministro de Economía la determinación por seguir su metié. “Nosotros no opinamos de economía y es lógico”, señaló un ladero de la Secretaria General de la Presidencia, quien se inclina por no apurar los entendimientos.

Cautela entre gobernadores

Mientras, los gobernadores esperan definiciones para avanzar en la concreción de alianzas que les permita, en algunos casos, reelegir en 2027. En paralelo, el oficialismo trabaja en la necesidad de impulsar acuerdos que posibiliten la sanción de las leyes que descansan en el Congreso.

Entre la hoja de ruta trazada, la reforma electoral cobra especial atención debido a que instrumentaría cambios claves de cara a los comicios presidenciales del año próximo.

Desafíos de la mesa política

Por su parte, la mesa política deberá resolver las internas sin el presidente Javier Milei, más enfocado en la agenda internacional que local.

Esta semana, el mandatario volverá a Estados Unidos para reforzar su alianza estratégica con Donald Trump, en la previa a las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Además, el libertario tiene previsto viajar a España para ratificar su respaldo a la derecha española de cara a los comicios anticipados que se celebrarán el 29 de noviembre.

Ajeno al debate doméstico, el ala política intentará acercar posiciones y llegar ordenado al 2027. El calendario apremia y en el oficialismo saben que el mes de octubre será clave para avanzar en materia legislativa y consolidar los primeros pasos de los entendimientos que parece que demorará más de lo esperado.

El oficialismo necesita aliados para avanzar con leyes que considera prioritarias