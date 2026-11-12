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Política y Economía

El sugestivo mensaje de Milei, en medio de la tensión oficialista con Bullrich

"Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán", escribió el Presidente en redes sociales

Por Redacción

En medio de las rispideces y pujas políticas entre el karinismo y Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales con un sugerente mensaje: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán".

La historia publicada por el jefe de Estado en su cuenta en Instagram levantó todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje y la teoría que más se repite vincula a la ex ministra de Seguridad, quien no oculta sus aspiraciones de ser el Plan B de La Libertad Avanza (LLA) en la boleta presidencial.

Bullrich se viene desmarcando cada vez más de la Casa Rosada: planteó diferencias respecto al manejo de la crisis relacionada con Manuel Adorni, y con la estrategia del Gobierno en torno a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

El último gesto de autonomía de Bullrich que en el entorno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue leído como una provocación innecesaria fue la difusión de la foto de la reunión que la ex ministra tuvo con cerca de 15 dirigentes leales, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna dentro del oficialismo.

Si bien la paciencia del Gobierno en relación a las gestualidades de rebeldía de la senadora empieza a agotarse, por ahora Milei no dio la orden de correrla de la presidencia del bloque, más allá de que el karinismo promueve a la nuequina libertaria Nadia Márquez para ocupar eventualmente ese cargo.

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