“Marca de qué lado estamos”, la reacción de Patricia Bullrich a la amenaza de Irán

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, se pronunció en redes sociales después de conocerse la decisión de Irán de considerar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. La ex ministra de seguridad de Milei vinculó la medida con los antecedentes del régimen persa y sostuvo que la respuesta iraní deja en evidencia las posiciones enfrentadas entre ambos países.

"Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos", expresó la senadora en su publicación. En el mismo mensaje, Bullrich cuestionó la situación de los derechos humanos en Irán y acusó a sus autoridades de perseguir a la población. También hizo referencia a los más de 35.000 muertos que, según afirmó, se produjeron durante las manifestaciones registradas a comienzos de este año, y a la ejecución en la horca de 1.700 mujeres, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos.

También puso el foco en los dos atentados terroristas ocurridos en territorio argentino durante la década de 1990: el ataque contra la Embajada de Israel y el perpetrado contra la sede de la AMIA.

Por qué Irán declaró terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas

La decisión del gobierno iraní fue comunicada por su Ministerio de Relaciones Exteriores y se fundamentó en el principio de reciprocidad. Se trata de una respuesta a la determinación adoptada por la administración de Javier Milei en marzo pasado, cuando declaró organización terrorista a los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar e ideológico de la República Islámica.

Aquella medida, tomada en medio de la guerra en Medio Oriente, habilitó la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra esa organización. En su comunicado, la Cancillería iraní argumentó que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedaban alcanzadas por una legislación aprobada en 2019 por el régimen de los ayatollahs. Esa normativa contempla represalias contra los Estados que incluyan a sus fuerzas militares en listas de organizaciones extremistas.

"El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", advirtió Teherán, sin precisar cuáles podrían ser esas consecuencias.

La tensión entre Argentina e Irán y el alineamiento con Estados Unidos e Israel

El enfrentamiento diplomático se inscribe en el posicionamiento internacional que adoptó el gobierno de Milei desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023. La administración argentina estrechó su vínculo con Estados Unidos e Israel, países a los que considera sus principales aliados, y respaldó el ataque conjunto que ambos lanzaron contra Irán a fines de febrero, una ofensiva que desencadenó la guerra en Medio Oriente.

Las diferencias también se profundizaron con otras decisiones oficiales. En enero pasado, antes del inicio del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, el Gobierno argentino había declarado organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad que forma parte de los Guardianes de la Revolución. Posteriormente, en abril, la administración nacional expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

La respuesta de Teherán contra las fuerzas militares argentinas no fue un episodio aislado. A comienzos de noviembre, Irán también había aplicado el principio de reciprocidad contra el Reino Unido: declaró al MI6, su servicio de inteligencia exterior, como grupo hostil y calificó como organizaciones terroristas a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas. De esta manera, la decisión contra las instituciones militares argentinas se suma a una serie de medidas que profundizaron el conflicto diplomático entre ambos países.