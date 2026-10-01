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Visita de JD Vance

El vicepresidente de Donald Trump viene a Argentina en noviembre

Por Redacción

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, visitará Argentina durante el mes de noviembre, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico y bilateral. El objetivo es mantener una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en un viaje que representará la primera visita oficial al país de un funcionario norteamericano de ese rango estratégico en casi una década.

El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales en Washington DC. Según se pudo saber, si bien el viaje está confirmado, en los próximos días se terminarán de ajustar los detalles logísticos, el cronograma de actividades, la sede del encuentro y la agenda temática bilateral.

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