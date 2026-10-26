En Buenos Aires, los partidarios de Lula dominaron los votos y el escenario

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tuvo un amplio respaldo entre los ciudadanos brasileños que votaron en la Argentina. En el balotaje, el mandatario obtuvo el 68,77% de los votos válidos, frente al 31,23% de Flávio Bolsonaro, con una diferencia superior a los 37 puntos porcentuales.

Con el 100% de las urnas escrutadas, Lula reunió 4.466 votos contra 2.028 de su adversario. En Buenos Aires, principal distrito electoral del país, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió 4.184 sufragios frente a los 1.778 de Bolsonaro, según los resultados difundidos tras el escrutinio.

La jornada electoral estuvo marcada por una importante presencia de simpatizantes de Lula en la Embajada de Brasil, ubicada en el barrio porteño de Retiro. Allí estaban habilitados para votar unos 11.800 ciudadanos brasileños, aunque la participación fue considerablemente menor.

Desde las primeras horas, las inmediaciones de la sede diplomática registraron filas de votantes, muchos de ellos vestidos con prendas rojas, distintivos del PT y adhesivos con el número 13. También se observaron seguidores de Bolsonaro con camisetas amarillas y los colores de la bandera brasileña.

Durante la jornada hubo cánticos, aplausos y abucheos entre simpatizantes de ambos candidatos. Tras conocerse el resultado, militantes del PT celebraron la victoria en la sede de la CTA Autónoma, en el centro porteño, donde funcionó uno de los espacios de seguimiento de la campaña.

El predominio de Lula entre los brasileños residentes en la Argentina no fue una novedad. En la primera vuelta de octubre había obtenido el 64,44% de los votos, mientras que Bolsonaro alcanzó el 28,91%. En el balotaje de 2022, Lula también había ganado en el país, con el 64,96% frente al 35,04% de Jair Bolsonaro.

En esta oportunidad, la participación electoral alcanzó el 50,92% del padrón, con 6.624 votantes sobre 13.009 habilitados en la Argentina. De esta manera, Lula volvió a imponerse ampliamente entre los brasileños que acudieron a las urnas en el país, con una diferencia que superó los 2.400 sufragios respecto de su adversario.