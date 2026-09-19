En clave electoral, Milei estuvo en Bahía Blanca junto a Santilli

En clave electoral, el presidente Javier Milei visitó ayer Bahía Blanca donde recorrió empresas del polo petroquímico y al final de la jornada se mezcló con militantes libertarios con los que se tomó fotos, firmó autógrafos y los arengó de cara a la disputa del año próximo.

El Presidente llegó acompañado de Diego Santilli y su hermana Karina Milei. También estuvo el jefe de La Libertad Avanza de la Provincia, Sebastián Pareja. La presencia del jefe de Gabinete fue otra de las cuestiones salientes en la recorrida: Santilli acaba de recibir la bendición presidencial para ir como candidato a gobernador bonaerense.

Milei llegó poco antes de las 11 al aeropuerto Comandante Espora y de allí partió a visitar empresas del sector industrial como Compañía Mega y Louis Dreyfus, además de conocer el sitio donde se radicará una planta de fertilizantes a cargo de Pampa Energía.

Ambas compañías se posicionan como actores centrales en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema considerado clave por el gobierno para el desarrollo productivo y agroindustrial del sector.

Milei estuvo acompañado por el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. La inversión prevista en el proyecto de esa firma asciende a 2.700 millones de dólares. Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

De la actividad también participó el presidente de YPF, Horacio Marín.

Milei también visitó la empresa Louis Dreyfus, una de las industrias que viene llevando adelante inversiones en Bahía Blanca por cerca de 400 millones de dólares para la construcción de una nueva planta procesadora de soja y girasol.

El Presidente recorrió además la compañía Mega, firma que viene cumpliendo con un plan de expansión de aproximadamente 360 millones de dólares destinado a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

distrito amigable

En términos electorales, Milei visitó un distrito que, si bien es gobernado por el peronismo, es “amigable” para el gobierno libertario. De hecho, La Libertad Avanza triunfó en los últimos comicios de medio término.

Así, el mandatario se alejó por algunas horas de los ruidos internos en su propio espacio, que emergieron nuevamente con la presentación del proyecto de Presupuesto para el año que viene cuando se conocieron recortes en el área de Discapacidad que fueron cuestionados por la senadora Patricia Bullrich.

Tras esas recorridas, Milei se alojó en un hotel céntrico de Bahía y antes de marcharse rumbo al aeropuerto se mezcló entre militantes libertarios locales y de distritos vecinos.

Se sacó fotos, firmó autógrafos y arengó a su tropa desde una ciudad que los libertarios sostienen que están en condiciones de arrebatarle al peronismo.

Esa aspiración potencia de alguna manera las rispideces internas en la alianza en ciernes de LLA con el PRO. Por eso, no pasó desapercibida la presencia en el hotel donde se alojó Milei del diputado Oscar Liberman, uno de los que aspira a ser candidato a intendente.

Liberman está fuertemente enfrentado con Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei, que empuja otro nombre: el del joven dirigente Felipe Fernández.

El PRO también aspira a terciar con un nombre propio. Por un lado aparece Héctor Gay, que es empujado por un sector del partido, aunque se dice que el ex intendente no tendría intenciones de anotarse en la carrera. Y ayer, en sintonía con la visita presidencial, el que salió a sacar pecho fue el diputado nacional Cristian Ritondo, que propuso el nombre de la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo.

MAS RECORRIDAS

Si bien Milei ya está armando las valijas para la gira internacional que lo llevará el lunes a Nueva York para participar de la cumbre de Naciones Unidas y antes de su visita a París para participar de una Argentina Week en una nueva foto con gobernadores, las visitas con tinte electoral del armado libertario continuarán hoy.

Karina Milei está junto a Santilli en San Pedro. Es una de las ciudades más importantes de la Segunda sección electoral, donde los libertarios son desafiados por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia desde San Nicolás.

Hace 10 días la hermana del Presidente estuvo en Lincoln (Cuarta sección) donde se encontró con Pablo Petrecca, el senador del PRO que en los últimos comicios se había aliado con la UCR pero que ahora está encolumnado con la candidatura de Santilli.