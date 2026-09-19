Un pedido sin respuesta, tensión entre radicales y la mujer de Ritondo

La visita del Presidente a Bahía Blanca dejó de todo. Desde un rosario de reclamos del intendente peronista Federico Susbielles a la Casa Rosada hasta una disputa en el radicalismo que se libró en las redes sociales por un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

No fueron los únicos rebotes. Porque un sector del PRO aprovechó para lanzar el nombre de una candidata para pelear por la Intendencia y un diputado de la Coalición Cívica le dio la “bienvenida” al mandatario con un video en el que exhibió el pésimo estado de las rutas que conducen a ese distrito del sur bonaerense.

El jefe comunal del PJ buscó ser recibido por Milei para plantearle una serie de reclamos y recordarle promesas incumplidas vinculadas a la trágica inundación que sacudió al distrito hace casi dos años. No lo consiguió. Susbielles subió entonces un video a sus redes sociales en el que planteó una agenda de temas “que son importantes que se traten en conjunto” entre ambas administraciones.

Así, reclamó que Bahía Blanca sea incluida dentro del régimen de Zona Fría para mantener subsidios en el servicio de gas natural, la reactivación de la obra de El Cholo (uno de los accesos clave a la ciudad), la concesión de los accesos portuarios, que se destine el fondo especial para obras hidráulicas para realizar algunos emprendimientos previstos tras la inundación y que Nación cumpla con lo prometido en relación a la ayuda a comerciantes por cerca de 26 mil millones de pesos.

guerra radical

La presencia de Milei terminó impactando sobre la vida interna del radicalismo y anticipando un debate que se viene en el partido centenario entre los sectores que rechazan ir hacia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y aquellos que no descartan esa confluencia.

Horas antes de que el Presidente visitara el distrito, el comité local de la UCR se despachó con un crítico pronunciamiento sobre el gobierno nacional. Lo hizo a través de una declaración donde rechazó de plano una eventual alianza con los libertarios. “Nuestro partido no debe conformar ninguna alianza electoral con La Libertad Avanza”, sostuvo al hablar de “profundas diferencias ideológicas y programáticas” con la administración libertaria.

La cosa no quedó ahí, porque la declaración del plenario fue cruzada por el sector interno Adelante, referenciado con el senador nacional Maximiliano Abad. “No es momento de anticipar posiciones sobre eventuales alianzas electorales”, sostuvo el sector. Y luego le tiró un palo al comité local que conduce Fernando Roig. “Apresurar definiciones cuando todavía no se conocen las propuestas, las coincidencias programáticas ni los mecanismos de decisión, responde más a intereses y posicionamientos personales que a una verdadera preocupación por el radicalismo y la ciudad”, añadió.

La disputa por quién se calzará el traje de candidato opositor también se libró en sintonía con la visita de Milei. La alianza que amasan los libertarios y el PRO cree que se quedará con el municipio, de ahí que la tensión alcance ribetes mayores y los candidatos proliferen.

En ese contexto, quien no desaprovechó la oportunidad para levantar un nombre fue el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, uno de los negociadores del acuerdo, quien posteó una foto junto a la concejal Gisela Caputo. “Tiene experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene”, la ensalzó.

El que recibió a Milei con los tapones de punta fue el diputado de la Coalición Cívica, Andrés De Leo. Le recomendó al Presidente que llegara por tierra al distrito para comprobar el pésimo estado de varias de las rutas de acceso. “Compruebe en carne propia los cráteres, los pozos y el peligro mortal que significa viajar tanto por las rutas nacionales como por las provinciales: ambas están destruidas y abandonadas por igual”, dijo, en un palo que también llegó a las costas de Axel Kicillof.