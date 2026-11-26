A poco de comenzar la sesión en la que está previsto que el Senado debata la reforma electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el Gobierno aseguran que cuentan los votos suficientes para aprobar la iniciativa que impulsa el oficialismo.

“Vamos a estar arriba de los votos necesarios”, afirmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Libertad Avanza necesita 37 votos para aprobar el proyecto que el propio funcionario definió como “un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación”.

Santilli defendió la reforma porque, según indicó, evita que el ciudadano deba votar hasta seis veces en un año electoral, le permite al Gobierno el ahorro de unos 200 millones de dólares que cuesta el sistema, además de reducir la exposición publicitaria de los partidos.

“La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más”, aseguró el funcionario, quien sostuvo que se trata de una "reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para obtener la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

En ese escenario, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por diez legisladores, podría acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO.

Por su parte, el PRO aportaría los votos de tres senadores, mientras que también acompañarían una senadora chubutense alineada con el gobernador Ignacio Torres, los dos legisladores de Provincias Unidas, otra senadora neuquina que responde al gobernador Rolando Figueroa.

En tanto, los representantes de Santa Cruz también se mostraron favorables a la iniciativa, por lo que si ambos confirman su respaldo, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos.