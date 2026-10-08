“Fuck off”: Galperin cruzó al alcalde de Nueva York por su mensaje sobre Israel y Palestina

El tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel volvió a colocar en el centro del debate internacional la guerra en Medio Oriente y provocó un fuerte cruce en redes sociales entre el empresario argentino Marcos Galperin y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El fundador de Mercado Libre respondió con apenas dos palabras a una publicación de Mamdani en X: “Fuck off”, una expresión que puede traducirse como “andate al carajo”. Galperin no agregó argumentos ni explicaciones y su mensaje quedó publicado directamente debajo del comunicado difundido por la cuenta oficial del alcalde neoyorquino.

El intercambio se produjo el miércoles 7 de octubre, cuando se cumplieron tres años del ataque perpetrado por Hamás contra Israel. Según el propio Mamdani, aquel episodio dejó más de 1.100 israelíes muertos y 251 personas secuestradas. El alcalde calificó los hechos como “horrendos crímenes de guerra” y aseguró que comparte el dolor de los neoyorquinos afectados por aquella jornada.

Sin embargo, el mensaje de Mamdani no se limitó a recordar a las víctimas del 7 de octubre. Inmediatamente después, el alcalde puso el foco en la situación de los palestinos y cuestionó duramente la respuesta militar israelí en Gaza.

“El sufrimiento no comenzó ni terminó ese día”, sostuvo Mamdani, para luego calificar de “genocidio” las acciones del Gobierno de Israel en Gaza. También afirmó que más de 74.000 palestinos habían muerto durante el conflicto, incluidos más de 21.000 niños, y cuestionó el respaldo militar y económico de Estados Unidos a Israel.

El alcalde también sostuvo que, incluso después del denominado alto el fuego, continuaron las muertes de palestinos y acusó al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra. En el cierre de su mensaje reclamó un escenario en el que todas las personas puedan vivir con “libertad, seguridad y dignidad”.

Ese posicionamiento es consistente con la postura política que Mamdani ha mantenido durante los últimos años. El alcalde, que asumió el cargo el 1 de enero de 2026 y se identifica como demócrata socialista, es un fuerte defensor de los derechos palestinos y ha cuestionado públicamente las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza.

Su posición, sin embargo, volvió a generar cuestionamientos entre sectores vinculados a la comunidad judía e israelí de Nueva York. El aniversario del ataque de Hamás se convirtió así en una jornada especialmente sensible para el alcalde, que enfrenta el desafío de expresarse sobre un conflicto que tiene una fuerte presencia tanto en la comunidad judía como entre los neoyorquinos de origen palestino.

Las críticas también llegaron desde Israel. Autoridades israelíes cuestionaron que Mamdani utilizara el aniversario del 7 de octubre para poner el foco en las acciones del Gobierno israelí en Gaza. El cónsul israelí en Nueva York, Ofir Akunis, incluso había invitado previamente al alcalde a observar material audiovisual sobre los ataques de Hamás para comprender, según planteó, la importancia que tiene para Israel la defensa de su población.

La controversia no quedó solamente en las redes. Durante una vigilia realizada en Nueva York para recordar a las víctimas israelíes del 7 de octubre, Mamdani fue increpado por manifestantes de distintas posiciones. Algunos lo calificaron de “traidor” y “cobarde”, mientras que desde sectores propalestinos también recibió críticas por su postura y por participar del homenaje. El alcalde permaneció en silencio durante el acto y sostuvo una vela mientras se sucedían los testimonios.