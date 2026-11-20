Luego de que la Corte Suprema decidió enviar la causa de la mansión de Pilar a los tribunales de Comodoro Py, impulsan un juicio político contra Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, por permitir que el caso quede en el tribunal de Campana. La denuncia fue realizada ante el Consejo de la Magistratura por María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien acusa a los camaristas por mal desempeño de sus funciones en el caso que desató un escándalo en la AFA y tiene en la mira a Chiqui Tapia y a su ladero Pablo Toviggino.

En el escrito, la abogada apuntó a los cuestionamientos de los jueces la Corte Suprema contra Barroetaveña y Borinsky, por considerar que incumplieron con la regla del juez natural y permitieron que la causa vaya al juzgado de Adrián González Charvay. Consideró que esto es “evidente comportamiento para favorecer a los imputados”.

En su fallo, el máximo tribunal de Justicia cuestionó duramente a ambos magistrados. Sobre Barroetaveña, dijo que “ignoró lo planteado” por el fiscal Mario Villar en torno a la competencia territorial. En ese sentido, señalaron que Casación configuró una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” que afectó de modo “severo e inequívoco la garantía constitucional del juez natural”.

A esto se sumó un dictamen del procurador general de la Nación Eduardo Casal, quien “remarcó la falta de consistencia de la Casación al admitir quejas de la defensa sobre materias que previamente declaraba irrevisables”. “No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favores a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumar arbitrariedades intolerables”, sostuvo Talerico.

Por otro lado, advirtió sobre una “incompatibilidad orgánica” y un “grave conflicto de interés” con respecto a Barroetaveña por su cercanía con la AFA: hasta diciembre de 2025 se desempeñó como presidente del Tribunal de Disciplina y Ética de la entidad. En cuanto a Borinsky, resaltó una “contradicción flagrante en sus propios actos”, ya que “mutó de manera injustificada su criterio relacionado con la admisibilidad de recursos de queja, incluso en el asunto en tratamiento, a favor de los imputados y en contra del Fiscal”.

Mansión de Pilar: qué se investiga

La causa por la mansión de Pilar investiga una presunta maniobra de lavado de activos que tiene entre los apuntados al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la entidad Claudio “Chiqui” Tapia.

El inmueble de 105.000 metros cuadrados tasado en más de US$ 20 millones está a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Según la hipótesis, serían testaferros del dirigente deportivo y analizan si se compró con fondos desviados de la AFA.