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Tras la unificación de las causas

Hotesur-Los Sauces: las claves del juicio que afrontarán Cristina y Máximo Kirchner

Este viernes comienza el debate donde la expresidenta y el diputado podrán participar de la primera audiencia de forma virtual

Por Redacción

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza mañana y abrirá un nuevo proceso judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.

La primera audiencia está prevista para el 23 de octubre a las 10:00 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con una modalidad mixta ya que los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 habilitaron la posibilidad de que los imputados participen de forma virtual.

La Justicia autorizó a Cristina y Máximo a presenciar la sesión de forma telemática. La resolución contó con el aval de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia. En el caso del diputado, su defensa lo había pedido para compatibilizar el debate con sus labores parlamentarias; mientras que en el caso de la expresidenta buscaban evitar el operativo de seguridad para su traslado desde el departamento en San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria.

Sin embargo, el TOF N° habilitó esta instancia solo para la primera audiencia en la que se leerá la acusación y la elevación a juicio. Esto debido a que la reciente unificación de las causas impuesta por la Cámara de Casación Penal dejó poco margen de tiempo para garantizar que todos los acusados puedan estar presentes como lo estableció el tribunal.

Cómo será el juicio

Las causas Hotesur y Los Sauces tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. El tribunal determinó que el debate tendrá audiencias tres veces por semana, los días lunes, viernes y sábados. Además, señalaron que se iba a reservar la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de sumar la segunda semana para asegurar la continuidad del juicio.

El TOF N°5 remarcó que las sesiones serán estrictamente presenciales y los acusados deberán presentarse en Comodoro Py en las instancias que se requiera. Solo se evaluará una participación virtual de forma particular por “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”. Los abogados defensores si deberán concurrir de forma obligatoria.

En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.

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