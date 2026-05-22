El Gobierno también bajará las retenciones al maíz, girasol y sorgo: así será el cronograma

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció este jueves una reducción de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja. Lo hizo en un aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En ese momento, Milei confirmó que, desde junio, el trigo y la cebada pasarán de tener una alícuota de 5,5%, en lugar de 7,5%, como hasta ahora. En el caso de la soja, la reducción comenzará en 2027, cuando se reduzca 0,25% o 0,50% por mes.

Si bien la medida fue cautelosamente celebrada, por lo bajo en el sector agropecuario comenzaron a sonar las voces que se preguntan que podría llegar a pasar con el resto de los cultivos y sus complejos exportadores, ya que no hubo noticias para el maíz, el sorgo y el girasol.

En la tarde de hoy, en conferencia de prensa, el ministro de Economía Luis Caputo anunció el programa completo, que alcanza a los cutivos restantes. Según el ministro, el maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028.

“Celebramos el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado por el ministro Luis Caputo para todo el complejo agroindustrial, porque es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”, celebró en redes sociales la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara).

Cronograma de baja de retenciones

Durante 2026, las alícuotas para trigo y cebada tendrán un recorte de dos puntos tan pronto como en junio. Después de ese ajuste inicial, las retenciones para estos cultivos seguirán un esquema de reducción gradual que continuará en los años siguientes. A partir de 2027, la baja de retenciones se extiende a todos los cultivos, se suman sorgo, maíz y girasol, aplicando una disminución mensual preestablecida. En el caso de la soja, por ejemplo, la alícuota bajará un cuarto de punto porcentual cada mes a lo largo de 2027, comenzando en 23,75% y finalizando el año en 21 por ciento. En 2028, la reducción será más acelerada, con una baja de medio punto porcentual por mes para todas las producciones, hasta alcanzar el porcentaje programado en el cronograma oficial.

Caputo detalló que el costo fiscal estimado por la reducción de retenciones al agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En cuanto a la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de USD 25 millones de dólares en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro explicó que estos montos surgen de la aplicación del esquema progresivo de reducción de tributos y que la mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo, cuando se consolide la baja para todos los cultivos y sectores involucrados. Más aún: el grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.