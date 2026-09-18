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Política y Economía

Javier Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a Lali Espósito

Por Redacción

El presidente Javier Milei se refirió al video que publicó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con la canción de Lali Espósito “No me importa”, artista con la que el presidente tuvo varios enfrentamientos públicos.

“¿Cuál sería el problema de que escuche Lali?”, planteó el mandatario en declaraciones a un medio televisivo y acto seguido aseguró: “Para mí no sería ningún problema”.

De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, sostuvo y para finalizar sorprendió al contar: “Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en un mensaje de texto dirigido a la panelista “Pochi” del programa Puro Show.

La publicación de Bullrich con el video de Lali Espósito

En el video puede verse a la ex ministra de Seguridad entrar a su oficina y poner en una computadora portátil, que se encuentra en su escritorio, el tema de la cantante titulado: “No me importa”.

La senadora realizó la publicación luego de haber dejado en claro su malestar por los recortes en el Presupuesto 2027 en lo que refiere a discapacidad. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, aseveró y marcó: “Tenemos que lograr que las cosas se mastiquen un poco más y no mandar así, de sopetón, cosas que discutimos en una mesa”.

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