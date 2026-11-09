La bienvenida de Milei a León XIV, con tono conciliador y el recuerdo de Francisco

El presidente, Javier Milei, celebró la llegada del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a “todo el arco político” que ayer se dio cita para recibirlo en el Palacio Libertad.

“Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”, dijo el mandatario al iniciar su discurso, a la par que se mostró alegre de “ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a “trascender las diferencias temporales”.

En ese sentido, el Presidente enfatizó que “es mucho más lo que nos une que lo que no separa”.

En otro párrafo, recordó al papa Francisco, al que criticó fuertemente en su campaña a la Presidencia, pero a quien ayer resaltó como una “figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida”.

El argentino más importante

Agregó que “nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco” es, “sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”.

Destacó también que “se trató de una figura excepcional, que nos inspiró a todos, independientemente del credo. Una persona de inmensa generosidad, a quien tuve el honor de conocer de primera mano. Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas. Y quienes creemos en la vida eterna, no lo dudamos. Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Como alguien alguna vez dijo, la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”.

Luego, profundizó en el vínculo entre el Estado argentino y la Iglesia Católica: “Como argentinos, los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación: desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra declaración de independencia”.

En esa línea, subrayó que “la Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía”.

Reflexionó después sobre el valor de la espiritualidad y resaltó que “el centro de toda espiritualidad genuina es la fe”, que “nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, tragedias, miedos e incertidumbres. Nos permite reconocernos como seres humanos conectados con algo más grande. Nos conecta con Dios, que nos ama como somos. Precisamente a través de ese amor, nos exige ser cada día un poco mejores personas. Todas las virtudes proceden de esta piedra angular: sin la fe, estamos perdidos en el mundo. El futuro se nos aparece como incierto y amenazante. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas, recompensa la bondad y castiga la maldad”.

Sobre el final de su discurso, Milei aseguró que “la visita de Su Santidad, el papa León XIV, nos eleva espiritualmente a todos los argentinos” e insistió en que “esta visita trasciende diferencias y divisiones temporales. Nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia adentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Como Gobierno, seguiremos trabajando para guiar cada una de nuestras decisiones conforme a la brújula moral que nos ha conducido y la Iglesia ha custodiado”.

El mandatario cerró su mensaje con un pedido para el Santo Padre: “Honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están, mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir. Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina como lo hacemos nosotros”.