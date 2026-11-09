“Son deshonestos, ignorantes o malintencionados”

Minutos después de que el papa León XIV reclamara diálogo y convivencia democrática ante Javier Milei y la dirigencia política que lo escuchaba en el Palacio Libertad, el Presidente respondió a ese pedido al advertir que no está en contra de ese planteo. “Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente”.

Durante una entrevista en LN+, se quejó de que las discusiones políticas en la Argentina “son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación”, dijo e insistió: “Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”