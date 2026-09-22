La Comuna convocó a una mesa de díalogo con taxistas por los reclamos contra Uber

El Ejecutivo municipal convocó para mañana a una mesa de diálogo con taxistas, que reclaman medidas ante el avance de las plataformas de viajes en la Ciudad. Desde el sector piden más controles por parte del Municipio ante la competencia que estos sistemas ejercen sobre el taxi tradicional.

Por eso, frente a la demanda, el intendente interino en ausencia de Julio Alak, el concejal Pablo Elías, convocó junto a otros miembros del Gabinete municipal, a una reunión con representantes del sector a fin de acercar posiciones e intentar arribar a medidas que puedan atender la compleja situación.

Elías definió el panorama como “complejo”. Es debido a la poca incidencia que el Estado puede tener sobre empresas multinacionales como Uber, Cabify y DiDi, en las que, reconoció, “muchas veces los choferes que trabajan allí son personas que también necesitan incrementar sus ingresos para llegar a fin de mes”.

Sin embargo, dijo, la cuestión no obsta en que para los taxistas esta situación sea vivida como competencia desleal e impacte fuertemente en la actividad del sector.

Por eso, advirtió, “la idea es iniciar una instancia de diálogo en la que podamos abordar el conflicto y buscar de qué modo acompañar y atender en medio de los desafíos que nos plantea la crisis”, concluyó.