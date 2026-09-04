La Provincia contra Milei por Malvinas: "267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley"

Referentes del arco opositor al Gobierno nacional criticaron el mensaje en cadena nacional que dio el presidente Javier Milei por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, tras acusarlo de "prestar servicios para los Estados Unidos" y querer "galtierizar" su figura, en referencia a Leopoldo Fortunato Galtieri, último mandatario de la dictadura militar que le declaró la guerra a Gran Bretaña por la toma del archipiélago.

Y la Provincia de Buenos Aires no se quedó afuera de las críticas tras el discurso del mandatario, por lo que salió al cruce. Quien levantó la bandera fue el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, quien resaltó que "267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley" y sostuvo que "ahora lo hace de manera oportunista".

"Desde la Provincia de Buenos Aires denunciamos desde el primer día la decisión de Navitas y Rockhopper de invertir en la explotación de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, anunciada el 10 de diciembre de 2025. El proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y preparó un buque para producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarlo a 180.000", publicó el funcionario bonaerense en su cuenta de X.

Bianco recordó que la ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años. Señaló que en 2022 el Estado aplicó esa ley contra Navitas, inhabilitándola por veinte años.

El funcionario cuestionó que, casi nueve meses después, el Gobierno nacional anunciara recién ahora una medida administrativa y preguntó por qué se dejó pasar tanto tiempo mientras el proyecto avanzaba: “¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?”.

Bianco sostuvo que la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur requiere “responsabilidad e inteligencia estratégica”, anticipación y uso de las herramientas del Estado. Añadió que desde diciembre de 2027 la Argentina debe enfocarse en “romper el statu quo de la ocupación británica, elevar en todos los frentes el costo material, político, diplomático y simbólico de esa ocupación, desarmar el andamiaje económico y comercial que la sostiene y aumentar la presión bilateral, regional y global sobre el Reino Unido para que cumpla con el derecho internacional”.

Más críticas opositoras a Milei por Malvinas

Por su parte, desde la oposición lanzamos más críticas. y en ese sentido el ex canciller Jorge Taiana aseguró en su cuenta de X que "tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses".

"Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso. Las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las leyes 26.659 y 26.915", indicó Taiana.

El también ex titular de la cartera castrense durante la gestión de Alberto Fernández entre 2021 y 2023, agregó: "Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia: la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero".

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cuestionó a Milei en X al graficar: "Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono". En tanto, su colega partidario Nicolás del Caño aseguró que el jefe de Estado "quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña". "El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher es un títere de Trump. Fuera ingleses de Malvinas. Fuera yanquis de América Latina", añadió en su cuenta de X.

Por su parte, Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI y ex legislador porteño, afirmó que “se viene el libertonacionalismo”, con “sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza”. Criticó la política exterior del presidente: “No hay política exterior: hay obediencia a Trump, que, lógicamente, piensa en sus intereses y no en los nuestros. Milei no es creíble. Pero es el presidente. Su postura no es seria, pero el tema es sensible”. Reyes indicó que, ante este escenario, la política deberá actuar con responsabilidad e inteligencia, debatir y fijar posiciones que defiendan el interés nacional sin caer en especulaciones de corto plazo, y reiteró: “Las Malvinas son y serán argentinas”.

En tanto, el diputado nacional por Provincias Unidas Pablo Juliano afirmó: "Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor presidente. Llega 3 años tarde, para ponerse al día primero le pedimos que: 1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar); 2) Dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio; 3) Restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que su Presupuesto 2026 eliminó; 4) Y deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases".

"Respecto del proyecto de ley anunciado, lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos", cerró Juliano.