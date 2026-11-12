La renuncia del CEO de Nvidia golpea a los inversores argentinos

El sacudón financiero provocado en Wall Street tras la desvinculación de Jensen Huang de la cúpula de Nvidia Corp. (NVDA) repercutió de lleno en el mercado bursátil argentino. Hacia las 14:30 de esta jornada, el Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) asociado al fabricante de semiconductores registraba un retroceso del 5,02% en pesos, cifra que profundiza una merma acumulada del 26% a lo largo del último mes. Cabe destacar que estos instrumentos reflejan el desempeño de la acción estadounidense en el exterior, aunque ajustados por la cotización implícita del dólar contado con liquidación (CCL).

La crisis institucional en la firma tecnológica estalló a raíz de dos vínculos extramatrimoniales protagonizados por su histórico fundador, quien abandonó sus funciones como director ejecutivo (CEO), presidente e integrante del directorio. Uno de los episodios involucró a una empresaria ligada a una compañía de centros de datos de Singapur, sobre quien pesan sospechas de mantener nexos con los servicios de inteligencia de China e incluso de operar como espía para Beijing. El segundo caso comprometió a Alice Huang, una directiva de la propia corporación que respondía de forma directa ante el ejecutivo.

El impacto inicial en los mercados internacionales ocurrió el lunes 9 de noviembre de 2026, jornada en la cual los papeles de Nvidia llegaron a desplomarse un 8,8% en la plaza neoyorquina luego de que el directivo admitiera públicamente su romance con Alice Huang. Frente a los cuestionamientos sobre el gobierno corporativo y la posterior salida del fundador, la junta directiva designó de manera interina a la directora financiera (CFO), Colette Kress. Desde la firma Guardian Capital destacan a Kress como la principal estratega detrás de los números de la compañía y responsable de alcanzar balances trimestrales que superaron de forma sostenida las proyecciones del mercado.

Pese a la turbulencia inmediata, diversos operadores locales consideran que el negocio central de la empresa permanece intacto. Un informe de la sociedad de bolsa IOL Inversiones señala que, si bien el alejamiento de Huang genera ruido en el corto plazo dada su relevancia histórica, los fundamentos operativos no sufrieron alteraciones. Los especialistas subrayan la fuerte compresión de los múltiplos de valuación de Nvidia, que hoy cotiza a unas 22 veces sus ganancias pasadas (Trailing P/E ajustado) y a 13 veces las utilidades proyectadas (Forward P/E). Según el análisis de la entidad, estos ratios tocan niveles mínimos desde 2019, un dato llamativo para un actor indispensable en el ecosistema de la inteligencia artificial tanto por la provisión de microprocesadores como por el financiamiento vinculado al sector.

De cara al futuro cercano, las estimaciones de IOL Inversiones anticipan que la próxima presentación de resultados financieros de la compañía exhibirá cifras sólidas, por encima de las propias metas de la empresa y de los cálculos de los analistas. Para la firma bursátil, una demanda sostenida y la capacidad para trasladar precios actuarán como catalizadores clave para estabilizar el valor de la acción, a medida que los inversores asimilen el recambio en la conducción. En este escenario, los expertos concluyen que los valores actuales de cotización podrían configurar una ventana de entrada atractiva para aquellos inversores con un perfil de riesgo agresivo.