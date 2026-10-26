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La SIP alerta sobre deterioro en la libertad de prensa

Por Redacción

En su 82ª Asamblea General, que terminó ayer en Bogotá, Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el deterioro de la libertad de prensa en nuestro país. Sus argumentos son los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y un proyecto impulsado por el Gobierno que propone sancionar penalmente la “desinformación masiva” y la “manipulación de la opinión pública”.

La entidad eligió después de 27 años a un editor argentino como nuevo presidente: Carlos Jornet director periodístico de La Voz del Interior (Córdoba), quien denunció el avance de la IA sobre los contenidos periodísticos.

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