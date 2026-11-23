Impulsada por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia, Wall Street se disparaba hoy tras varias sesiones de turbulencias en torno a la inteligencia artificial y eso hacía retroceder el Riesgo País de la Argentina, aunque se mantiene por encima de los 1.000 puntos.

El índice que elabora el banco JP Morgan opera a 1.015 puntos básicos, en parte a que los bonos argentinos en dólares subían casi un 2%.

En las primeras operaciones, las acciones del gigante estadounidense de los semiconductores subían un 27,88%. Este incremento hacía que el Dow Jones avanzara un 1,88%, el S&P 500 ganaba un 3,64% y el índice NASDAQ (que agrupa a las empresas tecnológicas) subía un 5,39%.

Además, los ADRs de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban marcadas subas, lideradas por los bancos.