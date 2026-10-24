“La verdad triunfa por sí misma”, dijo el Presidente

El presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo reaccionaron ayer al sobreseimiento del mandatario y de su hermana Karina en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento de la criptomoneda que se desplomó en febrero de 2025. Mientras el jefe de Estado eligió una reflexión filosófica para expresarse en las redes sociales, Caputo cuestionó duramente la investigación y aseguró que se había generado un escándalo por un hecho inexistente.

La primera reacción pública de Milei llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una frase atribuida a Epicteto, filósofo griego perteneciente a la escuela estoica: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre de complicidad”.

El mensaje apareció pocas horas después de que se conociera la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el sobreseimiento de los once investigados en el expediente.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, se preguntó el Presidente.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”, añadió.

La reacción de Santiago Caputo

En tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo, quien celebró la resolución judicial desde su cuenta de X y lanzó fuertes críticas contra quienes impulsaron la causa.

Al compartir una publicación periodística que informaba sobre el sobreseimiento, el funcionario sostuvo que el caso $LIBRA “va a ser estudiado como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”.

De esta manera, Caputo atribuyó a la investigación una intencionalidad política y presentó la decisión judicial como una reivindicación de la posición del Gobierno frente a las denuncias que habían alcanzado al mandatario y a su entorno más cercano.