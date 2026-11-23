Una de las máximas prioridades legislativas del Gobierno antes de que termine el año pasa por aprobar la reforma electoral, una iniciativa clave para el objetivo de la reelección del presidente Javier Milei. Tanto es así que en el oficialismo hablan hoy de un escenario de “tres finales”.

Tras haber obtenido dictamen para habilitar el debate del proyecto, que pasó de 79 a 25 artículos, en la Casa Rosada saben que la parte más compleja de la negociación está por delante.

“Todavía no logramos nada. Nos quedan tres finales, eran cuatro: una la ganamos y falta la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación”, admitió un integrante de la mesa política.

Se trata de una de los proyectos que el Poder Ejecutivo estableció como prioritarios, con eje en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Luego de varias dudas en torno a los apoyos, la administración libertaria parece haber reunido las voluntades necesarias para avanzar con la aprobación en el Senado. En esa tarea confluyeron la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

Más allá de la puja interna por atribuirse el resultado que supuso la obtención del dictamen, en Balcarce 50 reconocen que todavía no tienen asegurado el objetivo y que deberán intensificar las conversaciones para transformar los compromisos asumidos en votos concretos. En ese escenario, el primer desafío en la Cámara alta se presenta como una instancia de mayor complejidad.

La orden de apurar la reforma electoral partió del propio Presidente y los distintos actores del oficialismo acataron. Incluso aquellos que consideran que suspender las primarias podría no ser la mejor alternativa para la administración libertaria y que, por el contrario, podría terminar favoreciendo al peronismo.

“Puede generar un efecto a contramano. Le das más tiempo al peronismo, puede incluso ordenarse y hasta podríamos llegar a una segunda vuelta y lo perdemos en cualquier escenario”, vaticinó una voz libertaria.

En ese análisis, un eventual candidato como Sergio Massa podría representar una complicación para La Libertad Avanza, dado que tendría posibilidades de captar el voto de los sectores de centro. Por ese motivo, dentro del oficialismo hay quienes prefieren enfrentar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Kicillof y Milei tienen techo. Massa podría apelar a los votos del centro”, advirtieron.

Son pocas las voces que se animan a plantear públicamente ese contrapunto, que convive con la posición mayoritaria del ala política y con la postura del propio mandatario, quien ha cuestionado con dureza el funcionamiento de las primarias.