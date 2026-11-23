Tras alcanzar acuerdos con la UCR, el PRO y bloques provinciales, La Libertad Avanza (LLA) confía en poder darle media sanción al proyecto de reforma electoral que incluye la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2027. Apoyado en el respaldo de sus aliados, el oficialismo convocaría al Senado para sesionar el jueves, cuando espera avanzar con una versión acotada del proyecto, que además del debate por las PASO incluye la implementación de la iniciativa de Ficha Limpia.

En el marco de la que sería la última discusión ordinaria del año, en LLA dicen contar con un piso de entre 37 y 40 votos, suficientes para aprobar el texto en la Cámara Alta.

La Casa Rosada llevará la reforma electoral al recinto tras haber logrado la semana pasada emitir dictamen favorable para suspender las PASO. No fue un trámite sencillo. Para alcanzar el despacho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, debió encabezar intensas negociaciones con gobernadores y con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien lleva tiempo desmarcándose del Gobierno.

Habiendo conseguido 11 firmas —una más de las necesarias para habilitar el tratamiento—, el oficialismo puso el foco en garantizar los 37 votos requeridos para aprobar una iniciativa electoral. Una vez sancionada en el Senado, el Gobierno buscará convertirla en ley durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

En busca de la mayoría

La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios y necesita sumar otros 16 para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa.

En ese escenario, fueron determinantes los acuerdos alcanzados con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco.

Según trascendió de fuentes parlamentarias, la bancada de la UCR -integrada por diez senadores- se encamina a acompañar en su totalidad la suspensión de las primarias.

Los legisladores radicales que respaldarían la iniciativa serían los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

El PRO también comprometió los votos de sus tres representantes, a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Se trata de los senadores Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se suma el de la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres.

Con los votos de radicales y macristas, el oficialismo reuniría 35 voluntades, por lo que todavía necesitaría sumar al menos dos respaldos para alcanzar el número que necesita.

El apoyo de los gobernadores

A ese grupo se suman los senadores de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, quienes firmaron el dictamen en disidencia parcial y comprometieron su acompañamiento en la votación.

También está asegurado el respaldo de la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Además, los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, se muestran favorables a la iniciativa. Si ambos confirman su voto, el oficialismo podría alcanzar los 40 apoyos.

Los que aún no se definieron

Los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, todavía no expresaron formalmente si acompañarán la suspensión de las PASO. Por ese motivo, el Gobierno no cuenta por ahora con los tres votos de los senadores que responden a esos gobernadores: la salteña Flavia Royón, y los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut Rojas.

En tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó su respaldo a la suspensión de las primarias, aunque todavía no está confirmado que el senador Guillermo Andrada acompañe el proyecto.

Los que rechazan la reforma

El bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores, es uno de los que rechaza la reforma libertaria.

En la misma línea se ubican los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por el exgobernador Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, que conduce Fernando Salino. A ese grupo se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Los principales puntos del proyecto

La reforma electoral que impulsa el gobierno contempla la suspensión de las PASO previstas para agosto de 2027, que deberían utilizarse para definir las candidaturas a presidente y a legisladores nacionales.

Además, el proyecto establece que los partidos políticos deberán seleccionar a sus candidatos mediante elecciones internas o por consenso, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.

También incorpora un mecanismo de Ficha Limpia por el que se impide ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. La sentencia deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

A su vez, restituye el 50% de los espacios de publicidad gratuita que los medios de comunicación deben ceder a los partidos políticos para difundir sus propuestas.

Otro de los cambios permitirá votar por lista completa, a diferencia del sistema aplicado en las elecciones de 2025, cuando los electores debieron seleccionar cada categoría por separado.

Por otro lado, se habilitará la simultaneidad electoral, de modo que las categorías provinciales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones locales y nacionales se realicen el mismo día.

En cuanto al Parlamento del Mercosur, se mantendrá suspendida la elección directa de sus representantes. Los 24 integrantes correspondientes a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires serán designados por las respectivas legislaturas.

Los 19 representantes correspondientes al distrito único serán elegidos por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado, respetando la proporcionalidad de los bloques parlamentarios.

La reforma también elimina las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales

El debate presidencial antes de la primera vuelta deja de ser obligatorio y se mantiene únicamente para un eventual balotaje, bajo la organización de la Cámara Nacional Electoral.

Por último, se habilita la afiliación a los partidos políticos por medios electrónicos, con mecanismos de validación de identidad, además de la modalidad presencial.