León XIV encabezó las vísperas en la Catedral y pidió fortalecer el camino sinodal en Argentina

Tras recibir una nueva distinción en su histórica visita a la Argentina, el Papa León XIV encabezó la celebración de las vísperas en la Catedral metropolitana. Ante una multitud de fieles, obispos y referentes de la comunidad católica, el Pontífice presidió la tradicional oración litúrgica vespertina, un espacio de comunión comunitaria destinado a dar gracias por la jornada y elevar plegarias antes de concluir el día.

Durante su alocución, el Santo Padre propuso un viaje espiritual por el mapa nacional. "Quisiera que en este momento de oración recorramos juntos con nuestro pensamiento las distintas regiones de este país. En cada una de estas provincias nuestra fe ha echado raíces, dando lugar a expresiones propias de la vida cristiana sin perder la unidad que nace de Cristo", expresó.

En ese sentido, destacó la profunda devoción mariana que atraviesa el territorio: "En la variedad geográfica encontramos una presencia maternal que acompaña a sus habitantes y a la cual el pueblo expresa su cariño en marchas y peregrinaciones, cantos y oraciones que se elevan en honor de su nombre. Hablo de la Inmaculada Virgen María, a quien se le da diversas denominaciones. Ella, que permaneció unida a los apóstoles en la oración, acompaña hoy también a la Iglesia que anuncia a su Hijo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños".

Un llamado a trabajar por el bien común

Al profundizar en el significado litúrgico de las vísperas, el Papa convocó a los fieles a consolidar los lazos de fraternidad interna y a valorar los carismas individuales al servicio de la evangelización. "La celebración de estas vísperas es una invitación a todos los fieles a vivir la unidad de fe y de amor y a reconocer que por el bautismo cada uno ha recibido dones que debe poner al servicio de la Iglesia", sostuvo.

Asimismo, León XIV advirtió sobre la importancia de integrar las diferencias institucionales bajo un mismo horizonte pastoral: "Nuestra misión consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos. La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus iglesias particulares, cada una con sus expresiones pastorales propias".

"Todas participan de la misión de la Iglesia para que la alegría del Evangelio llegue a todos. Por eso, custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad para que nuestra unidad haga visible el amor de Cristo y ayude a muchos a encontrarlo", argumentó.

A su vez, el Sumo Pontífice instó a la comunidad a comprometerse activamente con las necesidades sociales del país: "Queridos hermanos, sostengan las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado, alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común. Acompañen a quienes trabajan por el desarrollo integral de cada persona".

Finalmente, el Papa convocó a sostener el camino sinodal y la escucha activa de la realidad argentina. "Quisiera alentarlos a que con sus equipos sinodales continúen escuchando como discípulos del único Maestro, para ayudar a la Argentina de hoy. Quisiera animarlos a continuar trabajando bajo sus enseñanzas, como una estela luminosa para seguir trabajando juntos. Queridos hermanos, María es la morada de Dios entre los hombres", sentenció.