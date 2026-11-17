A bordo del avión papal que lo trasladaba de regreso a Roma tras su gira por América Latina, el sumo pontífice mantuvo un intercambio de una hora con los 80 periodistas acreditados. Durante la conferencia de prensa, el Papa se refirió de manera específica a la situación de la Argentina y a su vínculo con el mandatario Javier Milei.

Al ser consultado sobre el vínculo entre la Santa Sede y el actual gobierno argentino, el Papa hizo mención a los antecedentes del diálogo institucional y a sus propios encuentros con el jefe de Estado, señalando que “yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien”.

Asimismo, el pontífice detalló los ejes centrales abordados en sus conversaciones con el mandatario, vinculándolos con los lineamientos de su encíclica Magnífica Humanidad.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad", señaló.

"Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina", sostuvo.

Y añadió: "Y sí, hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía cuando él empezó, pero sobre todo había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso".

"Por ahí fue nuestra conversación. Y él también, ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, aseguró León XIV.

Ante las consultas sobre el clima político en el país, el Papa hizo un llamado a superar la polarización y reflexionó sobre los mensajes de confrontación:

“Yo personalmente creo mucho que en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino, pero que en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y pues esa polarización".

El Sumo Pontífice reflexionó que "me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos".

Asimismo manifestó su deseo de que "entonces ojalá, de nuevo sembrando semillas, esperanza, mensaje de posibilidad de unidad a pesar de dificultades y diferencias, pero para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo".

Finalmente, hacia el tramo de preguntas asignado a la prensa argentina, el Papa respondió sobre las dificultades económicas, el desempleo y el impacto en la clase media y los sectores vulnerables, indicando que “creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo".

"En algunos casos eso incluye cooperación internacional, incluye digamos la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando fuertes efectos económicos en los pueblos. Todos tenemos que mirar al bien común. Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para digamos fortalecer un poco esa posibilidad de clase media", deslizó.

El Papa analizó que "la acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media, y fortalecer a la clase obrera, a las personas, a los movimientos para que puedan vivir con más dignidad".