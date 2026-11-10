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Un millón de jóvenes asisten a la vigilia que encabezará el papa León XIV en el Monumento de los Españoles

El Sumo Pontífice arribó al Aeroparque Jorge Newbery tras su paso por Córdoba y presidirá una vigilia frente al Monumento a los Españoles

A young woman holds a cardboard cutout depicting Pope Leo XIV as people wait along Avenida del Libertador ahead of a youth vigil with Pope Leo XIV at the Monument to the Spaniards in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por Redacción

Luego de concretar su agenda en la provincia de Córdoba, el papa León XIV aterrizó a las 18:10 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras su llegada, el Santo Padre inició la etapa final de preparación para encabezar un histórico encuentro con la juventud en el barrio de Palermo, previsto para comenzar alrededor de las 20:00 y culminar a las 22:00 frente al Monumento a los Españoles.

La vigilia litúrgica y festiva está orientada a personas de entre 15 y 35 años de edad, con una propuesta centrada en el acompañamiento espiritual, la esperanza y la música en vivo. La apertura de accesos al predio se concretó a las 12:00, mientras que desde las 16:00 comenzaron las presentaciones artísticas previas sobre el escenario principal, con los shows de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

El esquema organizativo del evento contempla ocho sectores delimitados por colores para los asistentes inscriptos, quienes ingresan mediante un código QR asignado desde el 1 de noviembre, además de puntos habilitados para el público general. Los ingresos se distribuyeron en ocho accesos dispuestos sobre la avenida Del Libertador y calles aledañas, entre los que figuran los cruces con Sarmiento y Santa Fe, Ortega y Gasset, Olleros y Figueroa Alcorta. En tanto, la desconcentración masiva se encauzará por las arterias Gorostiaga, Maure y Dorrego, todas con sentido de egreso exclusivo hacia la avenida Luis María Campos.

Respecto de las normativas de seguridad, las autoridades porteñas autorizaron el ingreso con termos, mates, protector solar, alimentos, mochilas de hasta 15 litros de capacidad y banderas con astas flexibles. Por el contrario, se prohibió la portación de velas, mascotas, bebidas alcohólicas, drones, pirotecnia y bultos de gran tamaño. En materia de transporte, se reforzaron las frecuencias de colectivos implementadas desde el domingo, mientras que la Línea D del subterráneo extenderá su servicio hasta la 01:30 de la madrugada, ofreciendo conexiones especiales hacia Catedral y Congreso de Tucumán, además del enlace directo con la Línea H desde Santa Fe hasta Once.

En las horas previas al inicio oficial, miles de jóvenes colmaron la zona del Monumento a los Españoles para aguardar la llegada del Pontífice. La espera transcurrió entre partidos de truco, rondas de mate, canciones parroquiales tradicionales e instancias de confesión administradas sobre la misma avenida. La concurrencia exhibió remeras con la figura de León XIV, citas bíblicas y rostros pintados con los colores blanco y amarillo característicos de la Santa Sede.

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