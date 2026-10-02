LLA y aliados presentaron proyectos para remover a Grabois de su banca tras otro ataque de furia

Los diputados nacionales Sergio Capozzi y Silvana Giudici, de Provincias Unidas (PU) y La Libertad Avanza (LLA), respectivamente, presentaron anoche sendos proyectos de ley, que apuntan a la remoción de su par de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois, a raíz de los insultos, gritos y agravios que dirigió a otros legisladores en el escandaloso plenario de comisiones que tuvo lugar en el anexo de la Cámara baja.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, en la que se inició el tratamiento del proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", el líder de Patria Grande le dijo "tontita" a Juliana Santillán y "facho de mierda" a Carlos Zapata, además de enfrentarse verbalmente a centímetros de distancia con Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes también provocaron al legislador peronista con insultos y agresiones. Como consecuencia de estos incidentes de violencia verbal, el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, dio por concluido el plenario de manera abrupta.

Las razones del pedido para que Grabois deje su banca

A raíz de estos hechos, Capozzi propone un procedimiento disciplinario contra Grabois para considerar su exclusión en los términos del artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja y de acuerdo a las atribuciones conferidas al Congreso en el artículo 66 de la Constitución Nacional. En la misma sintonía se pronunció Giudici, quien remarcó las "expresiones injuriosas y descalificativas" de su colega de UxP y pidió su salida por "desorden de conducta".

A su turno, el rionegrino propuso la designación por parte de la Presidencia de la Cámara baja de una comisión especial de cinco miembros que "deberá investigar los hechos, determinar su entidad y formular una recomendación fundada sobre la procedencia de la exclusión solicitada o de otra medida disciplinaria, dentro de los treinta días corridos de su constitución".

El dictamen final al que arribe la comisión deberá "contener una determinación precisa de los hechos acreditados, su encuadre constitucional y reglamentario y una valoración expresa de la proporcionalidad de la medida recomendada". Según Capozzi, "la gravedad de los episodios públicamente informados exige una respuesta institucional fundada".

En los fundamentos del proyecto, el legislador de Provincias Unidas consideró que "la potestad disciplinaria debe ejercerse respecto de hechos concretos y acreditados". Explicó asimismo que "la exclusión afecta tanto al legislador como a la representación de sus electores", por lo que "su procedencia requiere una justificación particularmente rigurosa".

Capozzi aclaró que su proyecto "no propone sancionar la posición del diputado sobre Malvinas, sus críticas al Poder Ejecutivo o sus discrepancias con el oficialismo". "El objeto del procedimiento es determinar si incurrió en comportamientos que, por su entidad, reiteración y efectos, constituyeron un desorden de conducta susceptible de sanción. La deliberación parlamentaria admite controversias intensas. Sin embargo, todos los representantes deben poder intervenir sin intimidaciones físicas y bajo condiciones que permitan a las autoridades conducir la reunión", siguió.

La solicitud de exclusión del diputado rionegrino "se apoya en la posible concurrencia de varios elementos: aproximaciones físicas confrontativas, necesidad de intervención de otros legisladores, reiteración de agravios personales, rechazo de una oportunidad de rectificación y persistencia del conflicto hasta la terminación del plenario". "De acreditarse esa secuencia, la cuestión excedería una expresión aislada o un intercambio verbal ocasional. La Cámara debería valorar una conducta sostenida y su incidencia concreta sobre la continuidad del trabajo parlamentario", indicó.

Por su parte, Giudici solicitó la exclusión de Grabois "por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, en base a los hechos acaecidos el 30 de septiembre, en el cual expresó agravios de forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones".