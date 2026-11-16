Los gastos de lujo del jefe de los árbitros de la AFA y la conexión con La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo escándalo luego de que una investigación periodística revelara que el director nacional de Arbitraje de la entidad, Federico Beligoy, compró junto a su esposa, Andrea Rosa Cordero, un lujoso departamento a estrenar y dos cocheras en Villa Devoto por 490.000 dólares.

De acuerdo con la información dada a conocer por el diario La Nación, la operación se concretó una semana antes de que el dirigente viajara al Mundial 2026.

El inmueble forma parte de un complejo finalizado en 2024 sobre la calle Pedro Morán al 4400 y, aunque la inscripción oficial consigna la propiedad en los pisos 4 y 5 con 380,28 metros cuadrados.

En el informe del Registro de la Propiedad figura: “Piso: 4 Y 5. 380,28 m2 - Porcentual 11.89%″. Sin embargo, el edificio no cuenta con quinto piso. Lo que hay en el cuarto son dos departamentos, cada uno con su terraza. Uno suma 245,1 metros cuadrados totales y el otro, 398,1 metros cuadrados. Esta última superficie se acerca a la que el jefe de los árbitros declaró ante el Registro de la Propiedad (380,28 metros cuadrados).

El precio abonado representa unos 1.650 dólares por metro cuadrado, una cifra muy inferior a los 4.000 dólares que pide la constructora por propiedades similares y a las tasaciones del sector, que oscilan entre 2.800 y 5.000 dólares.

Esta transacción se suma a un antecedente en La Plata, donde Beligoy desembolsó 261.490 dólares por dos departamentos que no le fueron entregados tras quedar trunco el proyecto. Sin embargo, Beligoy nunca habría reclamado judicialmente la devolución del dinero que había invertido.

Esa operación, según advirtió La Nación, tuvo una particularidad: el trámite contó con la intervención directa de un socio de la desarrolladora inmobiliaria para evitar que el dirigente fuera visto por terceros al realizar la compra.

Contraste patrimonial

Las adquisiciones inmobiliarias de Beligoy contrastan con su pasado reciente, cuando tenía una casa modesta de Santos Lugares. De clase media trabajadora, el jefe de los árbitros argentinos vivía en una casa de una planta, a la que sumó luego un primer piso, según la investigación periodística. En los últimos años, sin embargo, realizó inversiones inmobiliarias por cientos de miles de dólares, mientras consolidaba su posición dentro de la estructura dirigencial de la AFA y fortalecía sus vínculos con Tapia.

Más allá de su patrimonio, enfrenta severos cuestionamientos de los clubes por su gestión y por “designaciones a dedo” expuestas en chats con Juan Pablo Beacon, investigado por lavado de dinero.

Un vez finalizado su trabajo cómo árbitro internacional, Beligoy comenzó a liderar la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) con mandato hasta 2028 bajo el respaldo del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Además de su cargo dirigencial en el arbitraje, registra actividad empresarial vinculada a dos sociedades. Ambas incluyen entre sus objetos sociales actividades relacionadas con la comercialización y fabricación de calzado deportivo, según una base de datos con información bancaria y societaria.

En una de esas sociedades, Beligoy aparece como accionista desde abril de 2023. En su objeto, la empresa dice dedicarse a la compraventa y/o importación de productos y materia prima para el proceso de inyección de suelas para calzados, así como la fabricación, compra, venta, importación y exportación de calzado deportivo y calzado de moda.