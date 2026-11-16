Más de un millón de dólares de la entidad que preside Tapia se habrían ido en viajes en yates

Al menos 1.270.000 dólares vinculados con ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían terminado en empresas y operadores de yates de lujo, según una investigación que identificó distintas transferencias realizadas por compañías relacionadas con la administración de esos fondos.

Según publicó el diario Clarín, la mayor parte del dinero salió de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que gestiona ingresos internacionales de la AFA. Entre las operaciones detectadas figura una transferencia de 321.693 dólares a West Nautical Limited, realizada en dos pagos durante abril y julio de 2024.

El dinero correspondió al alquiler del yate Wyldcrest, un Ocean 90 en el que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, fue visto frente a las costas de Mónaco el 29 de julio de ese año, después de la Copa América.

La investigación identificó a su vez pagos a otros operadores: 353.429 dólares a CCYachting, 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams y 47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con Ibiza Rent a Boat.

Por su parte, ProSport Live, empresa que gestionaba partidos de la AFA en el exterior, transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el concepto de “préstamo corporativo”. También realizó anticipos por 100.000 dólares a Starship 4.

Según la publicación, no se pudo verificar si la embarcación fue adquirida, si el dinero fue devuelto o si la compañía actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

Además, en la documentación aparece un pago directo de 9.150 dólares a nombre de la AFA a AB Yachts and Lifestyle, realizado en julio de 2023 por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76 para un servicio prestado en enero de ese año.

Las operaciones expuestas corresponden a distintos conceptos y empresas, y la información publicada no establece por sí sola que se hayan cometido irregularidades en cada una de ellas.