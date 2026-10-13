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SEGÚN EL PERIODISTA Y NEURÓLOGO NELSON CASTRO

“Los médicos no aconsejan el viaje”

Archivo

Por Redacción

El periodista y neurólogo Nelson Castro reveló detalles de las consultas privadas que mantuvo con profesionales del hospital Policlínico Gemelli de Roma, quienes coinciden, contó, en que el papa León XIV no debería emprender su gira por Sudamérica tras la cirugía pulmonar a la que será sometido esta semana.

“Si fuera mi paciente, le diría: ¡no viajás, olvidáte de ese viaje¡”, sentenció Castro durante una entrevista con una radio porteña, al contrastar las exigencias de un descanso clínico con el rigor de una visita apostólica.

En ese sentido, graficó el trajín que aguarda al Pontífice con jornadas de “14 horas, levantando pibes y arriba del Papamóvil”, sumado a que el posoperatorio de una incisión de esa índole genera molestias residuales durante meses.

El periodista precisó que tomó contacto directo con cinco especialistas del centro de salud romano que asiste habitualmente a los pontífices y que la postura de todos ellos fue unánime fuera de los micrófonos.

“La información es que, si les preguntan, dicen ‘no viaje’. Son estrictos, pero nadie lo va a decir públicamente”, afirmó, remarcando que el criterio clínico choca con los compromisos institucionales de la Santa Sede.

“El médico dice una cosa y el Vaticano define otra, porque la política es la política y suspender tiene consecuencias enormes, incluso económicas”, explicó Nelson Castro.

Y concluyó que, más allá de la voluntad papal y del ofrecimiento del presidente Javier Milei de postergar las fechas, desde el plano estrictamente sanitario la gira “está puesta en duda”.

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