Macri criticó al kirchnerismo y advirtió que "todavía tiene chances de volver"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra el kirchnerismo, sostuvo que "no es lo mismo el primer Perón que el último Perón. Lamentablemente, Menem fue el último Perón, y el kirchnerismo nos volvió al primer Perón, el del resentimiento" y que de todos modos "todavía tiene chances de volver".

El ex mandatario consideró que existe una "manipulación" del concepto de justicia social y en ese marco aseveró: "No es lo mismo el primer Perón que el último Perón. Lamentablemente, Menem fue el último Perón, y el kirchnerismo nos volvió al primer Perón, el del resentimiento, la arbitrariedad, el populismo barato, la no meritocracia, la no cultura del trabajo".

"Y ha sido exitoso", remarcó. Además, recordó: "Como decía mi amigo Mario Vargas Llosa: 'No puedo entender un país tan lindo, tan maravilloso, que siga votando a aquellos que lo empobrecen todos los días'". "Y todavía tienen chance de volver", advirtió.

El titular del PRO confesó por qué no se postuló para ser nuevamente presidente de del país y explicó: "Entre la Ciudad y la Presidencia hay un abismo de simbolismo. Yo pensé que eran escalones: Boca, la Ciudad… No. Esto es cuántico, porque hay algo que depositamos en el Presidente: lo queremos idealizar". "Y después pasamos a querer destruirlo, si no estuvo a la altura de nuestra idealización o de nuestra expectativa, que es muy grande", evaluó

En ese sentido, contó que cuando era presidente "gente que yo conocía de toda la vida entraba a mi despacho en la Casa Rosada y yo le decía: 'Che, pibe, soy yo. Calmate, hablame normal'".

"Me di cuenta de que simbólicamente todo contaba. Tuve que someterme a negociar cada minuto de mi agenda con todo mi equipo. ¿Por qué? Porque no te podés ir a visitar a tus amigos porque van a decir tal cosa, no podés ir a tal lugar… Y yo, que soy un liberal, empecé a sentir una asfixia que fue parte de lo que me hizo no querer volver a ser candidato. Es como no vivir, es como no respirar. Es muy fuerte", confesó.