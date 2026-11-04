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Política y Economía

Marcha atrás con un impuesto a los CEDEARs

Por Redacción

Luego de que se generara revuelo en el mercado por el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, el economista Felipe Núñez, asesor de gabinete del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salió por la red social X a aclarar que el plan de gravar la compra de CEDEARs con el Impuesto a las Ganancias “quedó de un borrador viejo” y que “se va a retirar”.

La versión inicial de la iniciativa, que causó revuelo en la city porteña, planteaba gravar con el impuesto a las Ganancias a quienes invirtieran en certificados que se compran y venden en el mercado argentino, pero que representan acciones u otros activos que cotizan en el exterior.

Más allá de este apartado polémico, el proyecto contempla también la posibilidad de negociar plazos fijos de largo plazo en Bolsa y anticipar cobros pendientes de tarjetas. Además, amplía el abanico de garantías disponibles para conseguir crédito.

El objetivo central de la reforma es reducir el riesgo percibido por quienes prestan dinero, para mejorar las condiciones del crédito y eventualmente bajar las tasas de interés.

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