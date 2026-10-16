El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, es por estas horas protagonista de una fuerte polémica con el gobierno de Javier Milei. El alcalde, que viene marcando diferencias tanto con la Casa Rosada como con el gobernador Axel Kicillof, lanzó un desafío a la administración libertaria: que la Nación deje de cobrarle el IVA a los municipios por el pavimento, la iluminación y la recolección de residuos y a cambio la comuna eliminará la tasa de Seguridad e Higiene a comercios e industrias.

El reto de Passaglia, claro, incluyó algunos palos a las políticas de Milei. Dijo que el mencionado sector “está atravesando una situación crítica aunque usted no lo quiera reconocer”. Y acotó: “San Nicolás está dispuesta a dar un primer paso y esperamos que Ud. (en referencia a Milei) también se comprometa”.

Al intendente le saltaron a la yugular los tuiteros libertarios. En particular el llamado “Traductor” que bautizó a Passaglia como “Tassaglia”. El militante de la LLA salió incluso a promover una campaña para desalojar del poder a la familia Passaglia del municipio en las elecciones del año que viene.

El caso es que el tema tomó un cariz aún más nacional cuando en la polémica se metió nada menos que Mauricio Macri. El ex presidente realizó una publicación para apoyar la propuesta del intendente e incluso ponderó la gestión municipal.

“Gran propuesta de Santiago Passaglia en San Nicolás: que la Nación deje de cobrar IVA a los municipios por la compra de suministros y la ejecución de obras públicas. A cambio, los municipios podrían eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. Obviamente, la iniciativa requiere una ley del Congreso para implementarse, pero me parece que vale la pena considerarla”, escribió el presidente del PRO en sus redes sociales.

El guiño político fue aún mayor. “Recomiendo conocer todo lo que se ha hecho en San Nicolás para mejorar la vida de sus vecinos”, concluyó el posteo del ex mandatario.

La intervención de Macri en el cruce no parece casual en medio de los tironeos y diferencias que él mismo viene planteando con el gobierno de Milei, más allá de las gestiones que algunos dirigentes animan en busca de un acuerdo electoral entre los dos espacios.

Los Passaglia articularon con el PRO en el marco de Juntos por el Cambio, pero la sociedad se terminó rompiendo aunque algunos vasos comunicantes se mantuvieron: en las últimas elecciones bonaerenses, en la Segunda sección electoral, el intendente de San Nicolás anudó una alianza seccional con el intendente Javier Martínez, de Pergamino, uno de los integrantes del PRO que entonces se negó a acordar con Milei.

Ahora Macri da aire a un armado alternativo al kirchnerismo y a Milei con algunos de sus leales. Dicen que los Passaglia hablan también de un esquema nacional y provincial también alejado de los extremos. Por eso el elogio del ex presidente a la gestión de San Nicolás no pasó desapercibido.