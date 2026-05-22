Metió primera: la actividad creció un 3,5% mensual en marzo

La actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mayor suba desde junio de 2025. Ya este año había arancado con dos fuertes caídas. El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.

Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.

Catorce de los quince sectores de actividad subieron en marzo. Únicamente “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nivel general.

Recientemente, el titular del Palacio de Hacienda destacó el resultado del EMAE . “Vale recordar que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. Marzo, el primer mes ‘limpio’ del año, despejó las dudas”, señaló Iván Cachanosky, economista de Libertad y Progreso.

Para él, el dato a destacar surge del crecimiento que obtuvieron la mayoría de los sectores de actividad, en donde resaltó a la industria y el comercio. Los meses anteriores se marcaba una heterogeneidad, con minería y agro empujando, mientras que los otros dos no lograban repuntar.

Pronóstico negativo

A pesar de la mejora de la actividad en marzo, para los próximos tres meses –de mayo a julio- son más los industriales que consideran que disminuirá el volumen de producción, el número de trabajadores ocupados y las horas trabajadas.

Esta conclusión surge de la Encuesta del INDEC (Tendencia de Negocios, industria manufacturera), según la cual el 3,3% espera tomar más trabajadores, frente a un 17,7% que considera que deberá reducir sus dotaciones de personal.

El resto, la mayoría, sostiene que mantendrá sin cambios el escenario actual.