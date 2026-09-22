Milei llegó a Nueva York, donde podría tener un encuentro con Trump

El presidente Javier Milei arribó hoy a Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que hoy incluirá como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior del gobierno del presidente Donald Trump.

Milei arribó esta mañana a Nueva York, donde a las 15hs. participará de una reunión del “Escudo de las Américas”, donde es probable que mantenga un breve contacto con Trump.

Luego disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Y a las 19:55hs. está prevista su reunión con Rubio, previo al encuentro que mantendrá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La jornada clave será mañana, cuando cerca del mediodía intervendrá en la Asamblea General de la ONU, con un discurso en el que se espera que renueve el reclamo por las Islas Malvinas, en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.